Tras 12 años al frente de la gerencia general del centro comercial Plaza San Miguel, desde el pasado 1 de setiembre, Hector Terrones, dejó esta posición que en adelante será liderada por el abogado Jorge Lazarte, informó el mall.

El nuevo representante del establecimiento retail es socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y asumió interinamente la gerencia general , “con el objetivo de asegurar la continuidad de la gestión y reforzar la solidez institucional del centro comercial”.

“El abogado con una amplia trayectoria en el sector retail y en asesoría empresarial contribuirá a garantizar una transición ordenada, orientada a fortalecer la estrategia de crecimiento, eficiencia y sostenibilidad de Plaza San Miguel”, destacó el mall en un comunicado.

Asimismo, incidió en que como parte del portafolio de inversiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Plaza San Miguel constituye una fuente de ingresos que contribuye al desarrollo de sus actividades académicas.

Jorge Lazarte sucede a Hector Terrones en la gerencia general de Plaza San Miguel. (Foto: Plaza San Miguel)

Plaza San Miguel con agenda en marcha

Aunque no se ha conocido mayores detalles sobre la dimisión de Terrones de dicha posición, el ejecutivo adelantó que se enfocará en nuevos proyectos.

“Fue todo un reto liderar la construcción y colocación de los locales, en la ampliación del 50% del área arrendable y afrontar una pandemia para la cual no había manual ni experiencia previa, sacando a flote este hermoso barco que es Plaza San Miguel”, remarcó a través de sus redes sociales.

En reciente diálogo con Gestión, Terrones indicó que de cara a cierre de año se alista la llegada de 22 marcas comerciales al establecimiento; en tanto, se preparaban para desarrollar un proyecto sobre el actual patio de comidas del centro comercial.

“Se trataría de una zona de after office, mezclado con área de restaurantes de comida japonesa, tipo carnes y brasas. Son seis locales, de entre 300 m2 y 350 m2 cada uno. Esperamos lanzarlo en el primer semestre del próximo año”, señaló en aquel entonces.

Actualmente, la vacancia orgánica del retail es de 3.8% de 130,000 m2 de área alquilable que tiene el mall.

“En realidad, el único problema que tuvimos fue cuando Paris sale del Perú y nos deja libres casi 13,000 m2 en cuatro niveles. Sin embargo, ese espacio lo hemos ido colocando en el tiempo; en el primer piso tenemos a Zara; en el segundo nivel a Hiper Asia y el tercer piso lo estamos consolidando con la apertura de Go Enjoy. Respecto al cuarto piso, venimos trabajando una propuesta de coworking o de oferta educativa”, detalló Terrones tres semanas atrás.