Los centros comerciales se han consolidado como un espacio de entretenimiento y encuentro familiar, generando transacciones conjuntas que superan los S/ 30,000 millones anuales. Este dinamismo los convierte en puntos estratégicos que atraen a empresas de diversos rubros interesadas en establecerse como locatarias. Entre ellas destacan INVICTA y pc Factory que suman nuevas tiendas en un mall.

En detalle, ambas empresas, comenzaron a operar desde este mes en Mall Aventura San Juan de Lurigancho, perteneciente a la división inmobiliaria del Grupo Ripley.

INVICTA: implementación superó los S/ 200,000

La marca de relojes INVICTA inauguró una nueva tienda en el primer nivel del mall, consolidando así ocho puntos de venta en el país, siete en Lima y una en Arequipa. El local, de 35 metros cuadrados (m2), demandó una inversión superior a los S/250,000.

“San Juan de Lurigancho siempre estuvo en nuestro radar. Sabemos que aquí hay un público vibrante y exigente, que busca expresar su estilo con piezas únicas. Estamos seguros de que esta será una de nuestras tiendas más importantes en el país”, afirmó José Luis del Valle, gerente general de INVICTA.

LEA TAMBIÉN Mall Aventura concreta emisión privada de bonos por S/ 400 millones

pc Factory: llega a 11 tiendas

En ese mismo nivel se encuentra la nueva tienda de pc Factory, especializada en tecnología, que continúa su plan de crecimiento en el Perú. Con esta inauguración, la marca suma 11 locales a nivel nacional. La inversión realizada supera los S/1.8 millones y el espacio comercial abarca 163.48 m2.

“Esta apertura representa un paso importante para nosotros. San Juan de Lurigancho es un mercado con enorme potencial y queremos ser la primera opción tecnológica para sus vecinos. En pc Factory nos enfocamos en brindar lo mejor en productos, servicio y precios competitivos”, señaló el vocero de la marca.

LEA TAMBIÉN Starbucks abre primera tienda en Iquitos: así va su expansión en Perú