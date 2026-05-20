A raíz del octavo retiro de fondos de AFP, aprobado por el Congreso y promulgado sin miramientos por el Ejecutivo, salieron de las cuentas previsionales de los trabajadores unos S/ 24,000 millones, que se añadieron a los S/ 115,000 millones previamente retirados en los otros siete procesos similares que iniciaron con la pandemia.

Una de las más graves consecuencias de esta sangría es que con la octava liberación de fondos, unos ocho millones de afiliados, de un total de 10 millones, tienen hoy menos de una UIT (S/5,500) en sus cuentas de AFP, reveló el director de inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier.

“Ocho millones que no tienen ni una UIT. Es duro”, dijo.

La gran mayoría de afiliados ahora tiene en su fondo de AFP menos de S/ 5,500 de saldo total.

Sin pensión mínima

“Se entiende la dificultad que hubo en el covid para muchos afiliados –para habilitar los retiros-, pero lamentablemente el populismo del Congreso ha generado que la gente use su propia plata de ahorro para la pensión en vez de solicitarle al gobierno que cubra las necesidades. O sea, una buena salud, una buena educación, una buena seguridad”, añadió.

Más grave aún, advirtió que solo en Integra hay cerca de 800,000 clientes que ya no podrán recuperar su fondo o les será, en la práctica, imposible generar una pensión mínima, pues ya no trabajan o les queda pocos años de aporte. Y en esa complicada situación quedarán aproximadamente 1.6 millones de afiliados que, en su jubilación, dispondrán de menos de S/ 600 (pensión mínima) para cubrir los años de su vejez.

El 24 de setiembre del 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que establece que tanto el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como el sistema privado forman parte de un único esquema universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar, bajo administración pública y privada.

La reforma, reglamentada al año siguiente, instituyó la pensión mínima en el sistema de AFP, equiparándola al nivel de la del sistema nacional. Aunque el reglamento, a pedido de los congresistas en el 2025, dispone que los afiliados que hicieron retiros de su fondo antes de su jubilación no pierden el derecho a tal beneficio, en la práctica sí quedan desprovistos.

Ello radica en que la ley de reforma fija que para acceder a la pensión mínima de S/ 600 el afiliado debe contar con 240 meses de aportes efectivos, es decir, que dichos recurso estén en su cuenta individual de capitalización en AFP. Si el afiliado cumplió con realizar el número exigido de aportes pero dispuso de estos, total o parcialmente, y no los restituyó, no podrá acceder al mencionado beneficio.

Muchos esperan retirar el 95.5% del fondo de AFP para invertir en una vivienda que luego alquilarán para tener una renta.

¿Se podrá retirar el 95.5% del fondo de AFP?

“La gente no se está dando cuenta, pero se está consumiendo su ahorro y debería (en lugar de retirar) estar pidiendo ayuda al Estado, un mejor hospital, un mejor servicio en seguridad, de educación. Y se está consumiendo su dinero. Y cuando llegue a los 60 o 65 años, o 55 años, no va a tener un colchón”, recalcó Fournier.

Incluso, advirtió que con lo distorsionante que resulta que el afiliado, al jubilarse, tenga la opción de llevarse a suma alzada el 95.5% de su fondo acumulado, a partir de ahora ese escenario también resultará frustrante pues el monto disponible será reducido para quienes pensaban, por ejemplo, invertir en una casa –para tener una renta tras dejar de trabajar-.

“Ahora lo que va a pasar es que para cerca de un millón y medio de afiliados, (su fondo) será un monto que no va a ser suficiente para poder vivir muchos años. Entonces, creo que es grave la situación”, enfatizó el ejecutivo.

Es decir, esos 1.5 millones de afiliados sí podrán retirar el 95.5% de su fondo de AFP, pero como este ha sido mellado con las continuas liberaciones dispuestas por ley, solo les quedará un monto reducido e insuficiente para efectuar una inversión –como la compra de viviendas- que les genere una renta para una jubilación apacible.

“Más allá de lo que se aprobó en la reforma el año pasado, tenemos mucho que incluir para poder reconstruir estos ahorros. Hay capacidad, pero hay inestabilidad”, agregó Fournier.

Jean Pierre Fournier, director de inversiones de AFP Integra, inquiere sobre quiénes podrán disponer de un noveno retiro en AFP. (Foto: Joel Alonzo)

Todo lo que retiraron los afiliados de su fondo de AFP

Desde el 2021, hubo ocho retiros por un total de S/ 139,200 millones. Con ello, el fondo de pensiones administrado por las AFP se contrajo de S/ 175,000 millones en el 2019 a S/ 117,000 millones a abril último. Integra estima que, sin esas liberaciones, el ahorro en el sistema previsional privado ascendería hoy a S/ 250,000 millones.

El desenfreno del Legislativo en la aprobación de estas medidas que han dejado desprotegidos a millones de peruanos en la etapa de su jubilación no tiene límites. Desde inicios de año, antes incluso de que culminará el octavo retiro, se han presentado cinco proyectos de ley que proponen un noveno.

Fournier prevé que si esas propuestas se plasman en ley, saldrían de las cuentas de ahorro pensionario entre S/ 20,000 millones y S/ 25,000 millones, una magnitud similar que en octavo proceso e igual de pernicioso para la protección social de los trabajadores y para el mercado de capitales local, que tiene cada vez una menor capacidad de financiar proyectos empresariales de gran envergadura debido a que las AFP se mantienen al margen de estas operaciones, al haber decrecido la cartera que gestionan.

“¿Ese retiro para quién va a ser? Para las personas que tienen más (y aún tienen fondos). Entonces, no hay lógica para ese retiro. No ha habido lógica para este retiro dado (octavo) tampoco”, dijo.