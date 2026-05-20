Siete de cada 10 afiliados de AFP disponen de su fondo cada vez que el Congreso dispone un nuevo retiro. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Omar Manrique
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El populismo del Congreso y de los gobiernos que han regido desde el 2021 le ha pasado una gruesa factura a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, carga que deberán encarar más adelante.

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