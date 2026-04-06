Todos los candidatos presidenciales tienen un denominador común, según bancos. Fotos: Hugo Perez / @photo.gec
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Omar Manrique
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En el tramo final de un proceso electoral sui generis marcado por el desgano de la ciudadanía, que mira de soslayo a su desacreditada clase política y se preocupa más en cómo cubrir la canasta familiar, otros agentes económicos también tienen sus propias tribulaciones.

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