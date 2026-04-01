Bono para emprendedores y fronteras libres de impuestos: Las propuestas de 3 candidatos. Foto: Composición/JNE/El Peruano/GEC
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que tiene como objetivo mejorar el empleo en el país, durante el debate electoral de cara a las Elecciones 2026.

, con la meta de superar el millón de beneficiarios al final de un posible gobierno suyo.

Según indicó el candidato,

“Es una semilla que tiene que dar para el emprendedor peruano que sabe cómo ganarse el pan. Lo que se requiere es un poco de ayuda, un empujoncito para iniciar nuevos negocios”, precisó.

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Paul Jaimes plantea distribución del canon

ante lo que consideró, incapacidad de muchos gobiernos locales y regionales para ejecutar todo su presupuesto.

Asimismo, propuso la aprobación del reglamento para las pymes, con el fin de que puedan vender directamente al Estado peruano una mayor proporción de sus productos manufacturados.

Además, propuso declarar todas las fronteras del Perú como nuevas zonas francas libres de impuestos y permitir que los peruanos en el extranjero ingresen mensualmente productos al país por hasta 10 mil dólares exonerados de impuestos.

“También voy a crear el programa Mi Primer Local, para que puedas tú acceder a una tienda comercial en galerías descentralizadas”, acotó.

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, quienes, a su consideración, se le desconoce su aporte real en la economía nacional.

“10 millones de microempresarios emprendedores del pueblo tienen que ser reconocidos por una economía nacional, democrática, que trabaje por el desarrollo de los pueblos profundos”, acotó.

Asimismo, en otro momento, también propuso reconocer el derecho del pueblo minero a “rascar la tierra”.

Durante el debate Mesías Guevara lo acusó de traicionar a Pedro Castillo, a lo que Sánchez respondió “señor Mesías Guevara. Usted no es morado, es camote morado, en el fondo es naranja".

Los candidatos Roberto Sánchez, Mario Vizcarra y Paul Jaimes coincidieron que se debe fortalecer el empleo en el país. Foto: Hugo Perez / @photo.gec
Los candidatos Roberto Sánchez, Mario Vizcarra y Paul Jaimes coincidieron que se debe fortalecer el empleo en el país. Foto: Hugo Perez / @photo.gec

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