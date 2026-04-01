Los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Paul Jaimes (Progresemos), realizaron diversas propuestas que tiene como objetivo mejorar el empleo en el país, durante el debate electoral de cara a las Elecciones 2026.

Mario Vizcarra, candidato por el partido Perú Primero, planteó entregar lo que el denominó “bono emprendedor”, destinado a 200 mil emprendedores cada año, con la meta de superar el millón de beneficiarios al final de un posible gobierno suyo.

Según indicó el candidato, este apoyo de 5 mil soles no será un préstamo, si no un capital inicial para que se pueda poner un negocio.

“Es una semilla que tiene que dar para el emprendedor peruano que sabe cómo ganarse el pan. Lo que se requiere es un poco de ayuda, un empujoncito para iniciar nuevos negocios”, precisó.

Paul Jaimes plantea distribución del canon

El candidato del partido Progresemos, Paul Jaimes, planteó realizar una redistribución del canon, de modo que una parte de esos recursos vaya directamente a las familias de dichas zonas, ante lo que consideró, incapacidad de muchos gobiernos locales y regionales para ejecutar todo su presupuesto.

Asimismo, propuso la aprobación del reglamento para las pymes, con el fin de que puedan vender directamente al Estado peruano una mayor proporción de sus productos manufacturados.

Además, propuso declarar todas las fronteras del Perú como nuevas zonas francas libres de impuestos y permitir que los peruanos en el extranjero ingresen mensualmente productos al país por hasta 10 mil dólares exonerados de impuestos.

“También voy a crear el programa Mi Primer Local, para que puedas tú acceder a una tienda comercial en galerías descentralizadas”, acotó.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, planteó rescatar los derechos de los comerciantes llamados ambulantes, quienes, a su consideración, se le desconoce su aporte real en la economía nacional.

“10 millones de microempresarios emprendedores del pueblo tienen que ser reconocidos por una economía nacional, democrática, que trabaje por el desarrollo de los pueblos profundos”, acotó.

Asimismo, en otro momento, también propuso reconocer el derecho del pueblo minero a “rascar la tierra”.

Durante el debate Mesías Guevara lo acusó de traicionar a Pedro Castillo, a lo que Sánchez respondió “señor Mesías Guevara. Usted no es morado, es camote morado, en el fondo es naranja".