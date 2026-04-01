Mesías Guevara expuso sus propuestas en educación, ciencia y tecnología durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Captura Video YouTube.
Mesías Guevara expuso sus propuestas en educación, ciencia y tecnología durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Captura Video YouTube.
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El , propuso triplicar el presupuesto en ciencia y tecnología mediante inversión pública durante su participación en la quinta fecha del organizado por el , con miras a las .

Durante su intervención, el candidato señaló que su propuesta busca fortalecer la educación pública con calidad y planteó devolver la independencia a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para impulsar la investigación y la innovación en las universidades.

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Asimismo, propuso revalorar a los docentes a nivel nacional, incluyendo profesores rurales, urbanos y universitarios, además de fortalecer la infraestructura educativa, tanto física como digital, así como los servicios básicos en las instituciones educativas.

Guevara también planteó fortalecer el programa Beca 18 e impulsar la Beca 16, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior. En materia curricular, propuso incorporar educación financiera para la vida y educación vial, además de impulsar la educación inclusiva en el país.

Mesías Guevara expuso sus propuestas en educación, ciencia y tecnología durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Captura Video YouTube.
Mesías Guevara expuso sus propuestas en educación, ciencia y tecnología durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Foto: Captura Video YouTube.

Otro de los ejes de su propuesta fue la masificación del acceso a internet a nivel nacional, al señalar que la conectividad es clave para el desarrollo educativo y tecnológico del país. En esa línea, también planteó fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación mediante un mayor financiamiento público. “Nosotros vamos a fortalecer lo que es la ciencia y tecnología. Vamos a triplicar el presupuesto para ciencia y tecnología a través de la inversión pública”, indicó.

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En otro momento, el candidato propuso fortalecer la Educación Básica Alternativa (EBA) para las personas que no culminaron sus estudios escolares y planteó impulsar un modelo educativo con enfoque humanista que integre salud, educación, deporte y arte para la formación integral de los jóvenes.

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