El candidato presidencial del partido político SíCreo, Carlos Espá, propuso un bono educativo destinado para las familias de escasos recursos y que buscan que sus hijos accedan a educación particular.

“Si una familia de escasos recursos decide poner a sus hijos en un colegio particular le reconoceremos a través de un bono educativo de S/ 7,000, que es el monto que se ahorra el Estado [en ese menor si estuviera en un colegio estatal]”, indicó la noche de este lunes 30 de abril, en el marco de la cuarta jornada de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En este ámbito, Espá también indicó que se apoyarán en las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) para “luchar por la educación de calidad”.

“Creemos en la libertad del individuo, por encima de la intromisión del Estado. Así, creemos en la libertad de las familias para decidir sobre la educación de sus hijos”, anotó.

Otra propuesta que realizó el candidato fue un esquema de reconocimientos por buen desempeño para el personal educativo. “Al final de cada año, vamos a reconocer a los mejores maestros y directores, no solo pública y moralmente, sino económicamente”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que fortalecerán el programa de Beca 18 . Una de las aristas que planteó es que la extenderá para aquellos quienes se inscriban voluntariamente al servicio militar.

“Vamos a terminar y eliminar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que fue capturada por oscuros intereses”, complementó.

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Pregunta ciudadana: crisis de salubridad en AA.HH.

El segundo bloque del debate es la pregunta ciudadana. En este caso, se le preguntó al candidato Espá sobre cómo integrar la planificación de infraestructura sanitaria en los proyectos de vivienda social para prevenir crisis de salubridad en asentamientos humanos. Aunque no respondió específicamente a la interrogante, dio algunas luces generales.

Respondió: “La salud, educación y el agua potable son los tres temas en los que el Estado se ha lavado las manos con el falso proceso de regionalización. [Ese proceso] lo vamos a revisar porque ha significado trasladar los ‘vicios’ del centralismo a las capitales de cada uno de los departamentos del país. Tenemos que hacer una regionalización trasversal”.

Espá agregó: “En aquellos [gobiernos subnacionales] que se resisten a trabajar transparentemente, el Gobierno central, que representa al Perú entero, trabajará directamente en estos tres puntos [en la zona]. Vamos a cerrar la brecha de agua al final del Gobierno, tendremos una mejor educación y vamos a terminar con el maltrato y humillación a la que son sometidos los pacientes en la salud pública”.