Si quieres estudiar una carrera técnica para ingresar de forma rápida al campo laboral, puedes hacerlo con Beca 18-2026 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). De acuerdo con el compromiso del Gobierno, este proceso ofrecerá 20,000 becas integrales a peruanos talentosos en condición de vulnerabilidad o situación especial.

Los interesados en participar deben inscribirse al Examen Nacional de Preselección (ENP) hasta el domingo 5 de octubre a las 11:59 p.m. en la web. Tras ello, los que cumplan con los requisitos y posteriormente obtengan los puntajes más altos en la prueba y condiciones priorizables, podrán elegir la carrera profesional de su preferencia de la oferta que brinden las instituciones de educación superior (IES) elegibles.

Hasta el momento se cuenta con 206 instituciones públicas y privadas participantes, la cifra se ampliará próximamente en la web mencionada líneas arriba.

Del total, 119 son institutos y escuelas tecnológicas que ofrecen carreras técnicas y formarán perfiles profesionales que son demandados por más del 60% de los nuevos puestos ofrecidos en el mercado laboral (Encuesta de Demanda Ocupacional).

Los estudios técnicos brindan una enseñanza más práctica desde los primeros ciclos académicos, sus egresados alcanzan una tasa de empleabilidad más alta al ingresar al campo de forma más rápida y tienen mayores salarios en comparación de algunas universidades del país.

Las carreras técnicas que ofrecen los institutos y escuelas en mención pueden ser presenciales y semipresenciales y son de diversas áreas. Algunas de estas carreras son Administración Hotelera, Mecánica Automotriz, Construcción Civil, Ingeniería de Sistemas de Información y otras. Puedes revisar el detalle de cada una en la lista de IES elegibles AQUÍ .

Puntaje adicional

En las 10 modalidades de inscripción, quienes continúen en el proceso y elijan carreras en Instituciones de Educación Superior Tecnológica tendrán 10 puntos adicionales, lo que les dará más ventaja frente a los otros inscritos. Los que participan con la modalidad Hijos de Docentes también tendrá la opción de tener esos puntos si eligen carreras de educación y/o pedagógicas.

Además, también se darán puntos adicionales a quienes elijan alguna institución de educación superior que se clasifiquen en grupos priorizados. Esta clasificación se divide por institutos y escuelas tecnológicas de educación superior, y por universidades y escuelas pedagógicas de educación superior.