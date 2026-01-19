El candidato presidencial por el partido Sí Creo, Carlos Espá, reconoció que su campaña ha sufrido un retroceso en las encuestas tras incorporar al congresista Jorge Montoya a su lista al Senado, pero sostuvo que mantendrá esa decisión por coherencia y transparencia política.

Espá atribuyó esta caída a una campaña digital en su contra y que el efecto “almirante Montoya” ha sido “devastador y fuerte”.

“No solamente no estoy subiendo, he bajado. (...) No me arrepiento (de haberlo convocado), yo no calculé que la fuerza de esta campaña de trolls iba ser tan grande”, declaró en entrevista con Milagros Leiva en el programa Siempre a las Ocho.

A su vez, Espá explicó las razones por las que decidió sumar a Jorge Montoya. Él consideró la experiencia técnica de Montoya en temas de formalización y la intención de evitar prácticas que califica como poco transparentes en la política tradicional.

“No me gusta esa falta de transparencia de poner a escondidas a la gente que te está ayudando y luego llegar al gobierno, poner a esa persona y que la gente diga ‘durante la campaña electoral tú no me presentaste a esta persona’”, indicó.

Asimismo, el candidato reforzó la idea de que su proyecto político se basa en la claridad frente a los votantes, aunque ello tenga un costo electoral.

“Prefiero, desde ahora, ser transparente con la gente. Y la gente que decida votar por mí y nuestras propuestas sepan claramente por donde estamos yendo”, señaló.