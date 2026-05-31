La cadena textil-confecciones peruana atraviesa un escenario de creciente presión externa. El incremento de los costos logísticos y de materias primas, asociado a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y al encarecimiento de insumos ligados al petróleo, comienza a reflejarse en el desempeño exportador del sector. Así lo advierte la Asociación de Exportadores (ADEX).

Frente a ello, el gremio apuntó a la necesidad de replantear estrategias comerciales y productivas, incluyendo la ampliación de la oferta hacia fibras sintéticas y nichos especializados.

Las cifras ya muestran ese impacto. Según el ADEX Data Trade, entre enero y marzo del 2026 las exportaciones peruanas de textiles y confecciones sumaron más de US$ 389 millones, una contracción de 8% frente a los US$ 424 millones registrados en igual periodo del 2025.

Para el gremio, esta reducción responde a un contexto internacional que ha elevado los costos de producción y transporte, afectando la competitividad de las empresas locales.

Exportaciones textiles retroceden en el primer trimestre ante presión de costos y competencia asiática (Foto: ADEX)

El presidente del Comité de Confecciones de ADEX, Juan José Córdova Benavides, explicó que el conflicto en Medio Oriente está generando presiones sobre commodities vinculados al petróleo, entre ellos el poliéster, los combustibles y el transporte marítimo, componentes clave para toda la cadena exportadora.

En ese contexto, indicó que las empresas vienen realizando esfuerzos para sostener precios competitivos y amortiguar un impacto que ya se evidencia en el retroceso de los despachos.

“Si este contexto continúa, en cualquier momento podríamos sentir un mayor aumento en el costo de las materias primas. En la actualidad, toda la cadena productiva está haciendo esfuerzos para mantener precios competitivos y reducir el impacto que ya viene reflejándose en el descenso de las exportaciones”, sostuvo.

Así se ven golpeados los destinos

El deterioro también alcanzó al principal socio comercial del sector. Estados Unidos concentró el 49.8% de los envíos textiles y de confecciones peruanos en el primer trimestre del año, manteniéndose como el principal destino. Sin embargo, las ventas hacia ese mercado se redujeron 12.3%, al pasar de US$ 221 millones a US$ 194 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior .

La desaceleración no fue exclusiva de EE.UU. Dentro de los diez principales mercados de destino también destacaron las caídas de:

Colombia (-30%)

Alemania (-23%)

Italia (-12%)

Canadá (-9%)

Ecuador (-5%)

En contraste, algunos países mostraron resultados positivos, como Brasil, cuyos despachos crecieron 21%, así como China y Chile, con avances de 10% y 3%, respectivamente.

Pese a la reducción de compras desde Estados Unidos, ADEX señaló que el mercado norteamericano mantiene una demanda dinámica de prendas de vestir, con un crecimiento estimado entre 2% y 4%.

No obstante, el reto para el Perú no estaría únicamente en captar esa demanda, sino en competir frente a cadenas de suministro más robustas y con mayor capacidad productiva.

Córdova Benavides señaló que Asia continúa consolidándose como el principal centro mundial de abastecimiento, impulsado por la presencia de países como Vietnam, India, Bangladesh y Camboya, que han ganado participación e incluso desplazado progresivamente a China en determinados segmentos.

Explicó que muchas marcas y empresas chinas han extendido sus inversiones hacia otros países de la región para mantener un suministro eficiente hacia las grandes cadenas internacionales.

ADEX alerta impacto de sobrecostos y menor demanda en exportaciones textiles peruanas (Foto: Andina)

A ello se suma el desplazamiento de parte de la producción hacia otras regiones. El representante gremial indicó que el norte de África —con países como Túnez, Egipto y Turquía— y Portugal en el segmento de mayor valor agregado vienen captando operaciones manufactureras, mientras que América Latina mantiene una participación limitada debido a restricciones estructurales.

“Perú y Colombia no cuentan con suficiente capacidad instalada que les permita cubrir esa demanda”, precisó.

Nuevas oportunidades a considerar

En medio de ese escenario competitivo, el gremio consideró que el sector peruano debe evaluar nuevas oportunidades productivas ligadas a las preferencias actuales del consumidor estadounidense.

Citando una encuesta de YouGov, ADEX señaló que el 56.6% de los consumidores en EE.UU. utiliza prendas elaboradas con fibras sintéticas, dato que podría abrir un espacio para complementar la tradicional oferta basada en algodón.

Para Córdova Benavides, la discusión no implica reemplazar las ventajas del algodón peruano, sino ampliar el portafolio hacia productos con mayor diversidad y especialización.

Bajo esa lógica, planteó explorar segmentos como ropa técnica, prendas para mascotas y otros nichos de valor agregado que permitan responder a nuevas tendencias internacionales.

La estructura exportadora actual todavía mantiene una fuerte concentración en productos tradicionales.

Durante el primer trimestre del 2026, los t-shirts de algodón lideraron los envíos con US$ 47.3 millones, seguidos por t-shirts de algodón de un solo color (US$ 41.3 millones), pelo fino cardado o peinado de alpaca (US$ 27.7 millones), camisas de fibra sintética (US$ 17 millones) y camisas de algodón de un solo color (US$ 15.8 millones).

Entre las principales empresas exportadoras figuraron:

Topy Top

Michell y Cía.

Textiles Camones

Textil del Valle

Southern Textile Network

Confecciones Textimax

Precotex

Industrias Nettalco

Textile Sourcing Company

Sudamericana de Fibras

En total, Perú exportó productos textiles y de confecciones a 80 países en el primer trimestre del 2026, cuatro más que en igual periodo del año previo, aunque bajo un entorno que, según el gremio, seguirá marcado por la volatilidad internacional y la necesidad de adaptación productiva.