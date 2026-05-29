“Nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”, dijo Bernardo Fontaine, según fue citado en un comunicado el jueves.

El economista, crítico de larga data de la gobernanza y la eficiencia de Codelco, fue nombrado por el nuevo presidente derechista de Chile, José Antonio Kast, para ayudar a mejorar el desempeño operativo y financiero de la empresa. En la reunión del jueves, los directores acordaron maximizar las contribuciones al Estado, al tiempo que buscarán evitar un aumento de la deuda, que está cerca de niveles récord.

Los comentarios sugieren un cambio de énfasis respecto del impulso de su predecesor, Máximo Pacheco, por recuperar el crecimiento de la producción tras años de contratiempos en proyectos destinados a renovar minas envejecidas. Un mayor escrutinio de las decisiones de inversión podría moderar los planes de expansión y ayudar a mantener ajustado el mercado mundial del cobre, a medida que aumenta la demanda por la transición energética y la construcción de centros de datos.

El directorio también instruyó a su comité de auditoría contratar a un auditor forense externo para revisar el cálculo de las cifras de producción de 2024-2025 y los costos asociados con la renovación de la sede de Codelco.

La medida se produce tras el descubrimiento de una sobreestimación de la producción que llevó al despido de un ejecutivo y a una investigación de la fiscalía. Tras retirar material clasificado incorrectamente, la producción de Codelco en 2025 sería la más baja desde 1997. Aun así, Codelco reportó el viernes una producción del primer trimestre en línea con lo que Pacheco reveló en una entrevista el mes pasado.

La producción en los primeros tres meses cayó cerca de 8% frente al mismo período del año anterior, mientras la compañía seguía lidiando con las repercusiones de un accidente fatal en El Teniente. El resultado también se vio afectado por menores leyes de mineral en Hales, problemas en la planta de Chuquicamata y mantenimiento en otros lugares. Aun así, Codelco entregó US$ 430 millones al Estado, un aumento de 94% frente al año anterior, ya que un incremento de 31% en los precios de venta compensó un alza de 10% en los costos.

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El jueves, los directores también acordaron fortalecer la gobernanza y la transparencia, y crear un comité especial para monitorear los asuntos relacionados con el derrumbe de El Teniente en julio.

Fontaine dijo que la compañía debe “ordenar la casa con mano firme y transparencia” y restaurar la confianza, mientras busca alianzas público-privadas y cambios de gestión para fortalecer las perspectivas de largo plazo de la minera.

Producción llega a nivel más bajo desde 2003

Chile, el mayor proveedor de cobre registró su producción más baja para el mes de abril en 23 años, tras un decepcionante primer trimestre, lo que refuerza las expectativas de una escasez de suministros a nivel mundial que ha llevado los precios a niveles cercanos a máximos históricos.

La producción de Cobre cayó un 14% interanual, a 399,954 toneladas métricas, según datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. Es el peor resultado para el mes de abril desde 2003.

El flojo comienzo de año de un país que representa aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial resalta las dificultades de la industria minera para satisfacer la demanda impulsada por la transición energética y la expansión de los centros de datos. Chile se enfrenta a la disminución de la ley del mineral en minas antiguas, retrasos en importantes proyectos de expansión, interrupciones operativas y aumento de los costos.