Área de fundición en la planta procesadora Codelco El Teniente en Machali, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El nuevo presidente del directorio de Codelco señaló un cambio hacia la rentabilidad por sobre el volumen de producción en su primera reunión de directorio al frente del gigante cuprífero estatal chileno.

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