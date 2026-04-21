El Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast ha revelado “preocupación” por la situación de la estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo, cuya producción ha caído en los últimos años.

“Vemos el futuro de la compañía con preocupación y con atención y vamos a estar siguiéndolo”, dijo el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida de una junta de accionistas de la minera el lunes.

Según el economista, la producción cayó en los últimos años “cerca del 20%”, pese a que se invirtieron alrededor de US$ 17,000 millones desde 2022.

El año pasado, Codelco alcanzó una producción propia de 1.3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0.4% respecto al 2024- y una producción total de 1.4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

El objetivo de la minera, que busca también convertirse en uno de los principales actores de la industria del litio, es recuperar en 2030 las 1.7 millones de toneladas producidas en 2019.

Las menores leyes del mineral por el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos clave y distintos accidentes operacionales han afectado el rendimiento de la cuprífera, que en 2023 registró su producción más baja en 25 años.

Dos escenarios descartados

El nuevo gobierno de derecha de Chile está enfocado en mejorar el desempeño de la estatal cuprífera Codelco, en lugar de intentar incorporar capital privado o vender activos.

El control de Codelco está establecido en la Constitución, y cualquier cambio requeriría una decisión nacional que va más allá de un gobierno en particular, dijo el ministro Jorge Quiroz. “Por ahora, estamos enfocados en mejorar el desempeño”.

Quiroz y el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, hablaron el lunes en la junta anual de accionistas de Codelco, la última del período de cuatro años del presidente del directorio, Máximo Pacheco. Ambos ministros han sido críticos de los resultados de la empresa, marcados por la caída de la producción, el aumento de la deuda y un accidente fatal el año pasado.

Consultado sobre la posibilidad de vender activos, Mas señaló que sería una decisión del directorio bajo las normas de gobierno corporativo, no del gobierno. Más tarde, Pacheco aclaró que los yacimientos principales de la empresa no pueden venderse ni incorporarse en asociaciones, aunque los activos no estratégicos podrían, en principio, ser evaluados.

Antes, Quiroz cuestionó a Pacheco por lo que describió como una falta de autocrítica y por si las proyecciones de la empresa podían considerarse confiables tras decepciones previas.

Pacheco afirmó que la empresa aprendió de errores pasados, incluidos objetivos demasiado optimistas, la gestión simultánea de grandes proyectos bajo un enfoque centralizado, la lentitud en la toma de decisiones y una dependencia excesiva de la subcontratación.

La producción se está estabilizando y la cartera de proyectos es ahora más realista tras errores anteriores, dijo Pacheco, rechazando las sugerencias de que la empresa esté en crisis.

“Hemos aprendido a ser humildes, y ha sido un proceso duro y doloroso”, dijo el presidente del directorio.

El aumento de la deuda de Codelco —que alcanzó unos US$ 25,000 millones el año pasado— refleja su rol como empresa estatal que transfiere utilidades al gobierno, dijo Pacheco, y agregó que los pasivos serían cerca de una quinta parte de los niveles actuales si operara como una firma privada.

Es probable que la empresa deba seguir aumentando su deuda en los próximos años para financiar inversiones, agregó.

El gobierno planea anunciar en los próximos días a tres nuevos miembros del directorio de Codelco, incluido el reemplazo de Pacheco.

¿Cuál crisis?

Durante la junta de accionistas, el presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, aseguró que “Codelco no está en crisis” y “sigue siendo el mejor negocio para Chile” y dijo que las cifras del año pasado “reflejan el proceso de estabilización de la base operativa tras el valle productivo de 2023”.

“Recibimos una empresa bajo un manto de dudas sobre su futuro financiero y entregamos una organización con un Ebitda más fuerte que el promedio de la última década y una empresa más robusta y sólida, con una reconocida reputación internacional”, indicó Pacheco, que fue nombrado por el progresista Gabriel Boric en 2022 y cuyo mandato finaliza a finales de mayo.

En 2025, la compañía registró un Ebitda (utilidad antes de impuesto, intereses y depreciación) de US$ 6,670 millones y un aporte al fisco de US$ 1,778 millones, de acuerdo a cifras oficiales.

El año estuvo marcado por los precios históricos del cobre, la guerra arancelaria y el accidente registrado en El Teniente, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo donde en julio murieron seis trabajadores debido a un derrumbe.

En los últimos días, el Gobierno de Kast ha endurecido su evaluación sobre Codelco, pero Quiroz descartó eventuales ventas de activos de la minera, nacionalizada en 1971 por el expresidente socialista Salvador Allende, y anunció que en los próximos días será nombrado el nuevo directorio.

“La propiedad de la cuprífera está en la Constitución, y cualquier tema que pudiese plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un gobierno particular”, concluyó el economista.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE