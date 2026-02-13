El informe también reveló “desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos”, indicó Codelco en un comunicado.

La compañía indicó que entregará de inmediato los antecedentes e informará en detalle de las decisiones al Ministerio Público.

El desprendimiento de rocas en la sección Andes Norte de El Teniente —una de las mayores minas de cobre del mundo— en julio de 2023 obligó a evacuar a trabajadores, aunque no hubo heridos graves.

Dos años después, la mina sufrió un desprendimiento de rocas de mayor magnitud que causó la muerte de seis personas, el incidente minero más mortífero en Chile en décadas.

El vicepresidente de Operaciones de la estatal, Mauricio Barraza Gallardo, será reemplazado por Lindor Quiroga Bugueño y el gerente general de División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete, será sustituido por Gustavo Reyes Bórquez, según el comunicado.

También saldrá Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división, según informó Codelco. Los cambios entran en vigor a partir de este viernes.

Tras el incidente del año pasado, Codelco anunció la salida del entonces jefe de El Teniente, Andrés Music. Sougarret asumió el cargo de forma interina y fue designado oficialmente como titular en septiembre de 2025.