Los créditos de consumo crecieron 8% (en términos anuales) a marzo, según SBS. Foto: Andina/ Referencial.
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Los años que siguieron a la pandemia fueron agobiantes para los hogares, con los empleos, salarios y capacidad de pago lastrados por una economía debilitada por las secuelas de las restricciones sanitarias y, luego, por la convulsión política y perturbaciones climáticas, ¿qué se observa ahora?

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