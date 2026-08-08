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8 de agosto del 2011. Hace 15 años

VAIVENES DEL DÓLAR LO PUEDEN DEJAR EN S/ 2.65

Inicialmente el dólar puede elevarse a S/ 2.75 en resto del año. Standard & Poor’s amenaza con nueva rebaja a calificación de EE.UU. Hoy a primera hora los gerentes de tesorería de los bancos se reunirán para analizar las implicancias en el corto plazo de la rebaja del rating de Estados Unidos. Se espera mayor volatilidad en la bolsa y en el mercado de bonos. La banca recomienda vender dólares si la economía mundial se agrava.

EFEMÉWRIDES. Inicialmente el dólar puede elevarse a S/ 2.75 en resto del año.

8 de agosto del 2011. Hace 15 años

SUNAT SOSPECHA SUBVALUACIÓN EN 56% DE LAS PRENDAS IMPORTADAS

En el primer semestre se importó por US$ 214.2 millones y las confecciones chinas representaron el 77% del total. 920 empresas compran de China, pero cinco manejan el 50%. La importación de prendas de vestir aumentó en 62.2% al cierre del primer semestre del año comparado con similar periodo del 2010, al pasar de US$ 132.1 millones a US$ 214.2 millones. Sin embargo, una buena parte de ella estaría ingresando a precios subvaluados, según sospecha la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad supervisora reveló a Gestión que de los 115,000 valores (precios de prendas de vestir) observados en el control aduanero en el periodo enero-mayo del 2011, 64,500 valores han sido puestos en evaluación porque se sospecha que podrían estar subvaluados.

Esa cantidad representa el 56% del total de los precios analizados. “De los valores que han sido declarados y que nosotros los estamos evaluando en el tema textil y confecciones, sí estamos corroborando que hay una gran cantidad que tiene sospecha de una subvaluación”, precisó un funcionario de la Sunat.

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8 de agosto del 2016. Hace 10 años

SE EVALÚA UN SOLO SINDICATO ESTATAL QUE NEGOCIE EL ALZA DE SUELDOS

Gobierno contempla presentar proyecto para entidades del Estado bajo ley Servir, con bonificación para los que estén en ese régimen. Hoy el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, se reunirá con la dirigencia de la CGTP. Actualmente, el Gobierno estudia incluir dentro de los temas de las facultades legislativas un proyecto de ley de relaciones colectivas para el sector público que se sujete a los estándares de la OIT.