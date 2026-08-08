El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho, en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec.
El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho, en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec.
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Redacción Gestión
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El programó para el jueves 20 de agosto la audiencia de apelación de la . La diligencia estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, se realizará de manera virtual y pública, y comenzará a las 11 a.m.

Durante la audiencia, los magistrados revisarán los . El tribunal deberá determinar si corresponde confirmar, modificar o adoptar otra decisión respecto de la condena.

La sentencia fue dictada el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Vizcarra fue condenado por el delito de cohecho pasivo propio por hechos relacionados con su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La audiencia de apelación contra la condena de Martín Vizcarra se realizará de manera virtual y pública el 20 de agosto. Foto: Andina.
La audiencia de apelación contra la condena de Martín Vizcarra se realizará de manera virtual y pública el 20 de agosto. Foto: Andina.

Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua

. Uno de ellos es el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, respecto del cual se investigaron presuntos pagos indebidos relacionados con su adjudicación y ejecución.

El segundo corresponde al Hospital Regional de Moquegua. En este caso, la investigación estuvo relacionada con pagos atribuidos a empresas constructoras y decisiones vinculadas con la contratación de obras públicas.

Según la sentencia apelada, Vizcarra recibió más de S/2.3 millones en sobornos relacionados con ambos proyectos. Además de la pena de prisión, el fallo contempló su inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras obligaciones económicas derivadas del proceso.

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