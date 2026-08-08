El Poder Judicial programó para el jueves 20 de agosto la audiencia de apelación de la sentencia de 14 años de prisión impuesta al expresidente Martín Vizcarra. La diligencia estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, se realizará de manera virtual y pública, y comenzará a las 11 a.m.

Durante la audiencia, los magistrados revisarán los argumentos planteados por la defensa de Vizcarra contra el fallo emitido en primera instancia. El tribunal deberá determinar si corresponde confirmar, modificar o adoptar otra decisión respecto de la condena.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

La sentencia fue dictada el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Vizcarra fue condenado por el delito de cohecho pasivo propio por hechos relacionados con su gestión como gobernador regional de Moquegua.

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La audiencia de apelación contra la condena de Martín Vizcarra se realizará de manera virtual y pública el 20 de agosto. Foto: Andina.

Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua

El proceso comprende dos proyectos ejecutados durante la administración de Vizcarra como gobernador regional. Uno de ellos es el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, respecto del cual se investigaron presuntos pagos indebidos relacionados con su adjudicación y ejecución.

El segundo corresponde al Hospital Regional de Moquegua. En este caso, la investigación estuvo relacionada con pagos atribuidos a empresas constructoras y decisiones vinculadas con la contratación de obras públicas.

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Según la sentencia apelada, Vizcarra recibió más de S/2.3 millones en sobornos relacionados con ambos proyectos. Además de la pena de prisión, el fallo contempló su inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras obligaciones económicas derivadas del proceso.