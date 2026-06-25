Presentan acusación contra Martín Vizcarra por presunta intervención en contratación de Richard Cisneros. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
Presentan acusación contra Martín Vizcarra por presunta intervención en contratación de Richard Cisneros. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
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Redacción Gestión
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, en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio.

y solicitó una pena de 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación por 6 años y 10 meses para ejercer función pública y el pago de 304 días multa por un total de S/44,627.20.

Asimismo,

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Sin embargo, el fiscal Casaverde solicitó al Poder Judicial que pruebe el sobreseimiento o archivo del delito de peculado doloso agravado por apropiación a favor del tercero imputado a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, dentro de este mismo proceso.

quien ordenó poner el documento en conocimiento de las partes para que se pronuncien dentro de un plazo de 10 días.

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Una vez vencido ese plazo, el juez deberá resolver el pedido de sobreseimiento o archivo y, posteriormente, iniciar la etapa intermedia o audiencia de control de acusación, en la que se definirá si el expresidente Vizcarra pasa o no a la fase de juicio oral por este caso.

Richard "Swing" Cisneros. Foto: Difusión
Richard "Swing" Cisneros. Foto: Difusión

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