El Poder Judicial (PJ) declaró infundado la suspensión de la ejecución de la condena de 14 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal tomó esta decisión y la oficializó mediante una resolución, en donde se confirma la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional el 26 de noviembre de 2025.

El tribunal, también, ordenó que el área correspondiente del penal de Barbadillo, donde está recluido Vizcarra, realice informes quincenales sobre su condición y estado de salud del exmandatario mediante informes.

LEA TAMBIÉN: JNE confirma candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

Como se recuerda, la defensa de Martín Vizcarra había presentado un recurso para suspender la ejecución de la condena de 14 años, pedido que quedó en decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

El tribunal debía definir si el expresidente esperaba en libertad hasta que la sentencia por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua quedara firme, o si continuaba en prisión en Barbadillo.

Finalmente, el pedido fue denegado y se ratificó la vigencia de la condena impuesta al expresidente.