Poder Judicial rechazó suspender condena de 14 años de prisión contra Martín Vizcarra. Foto: GEC / Diana Marcelo
por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

en donde se confirma la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional el 26 de noviembre de 2025.

El tribunal, también, ordenó que el área correspondiente del penal de Barbadillo, donde está recluido Vizcarra, realice informes quincenales sobre su condición y estado de salud del exmandatario mediante informes.

Como se recuerda, pedido que quedó en decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

El tribunal debía definir si el expresidente esperaba en libertad hasta que la sentencia por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua quedara firme, o si continuaba en prisión en Barbadillo.

El tribunal también ordenó que el penal de Barbadillo, donde está recluido Vizcarra, realice informes quincenales sobre su condición y estado de salud. Foto: GEC / Joel Alonzo
