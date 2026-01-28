PJ declara culpable a procuradora general del Estado de omisión de funciones y rehusamiento. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
por los delitos de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El caso se basa en que ella se negó a entregar información sobre carpetas fiscales en trámite en la Municipalidad de Comas, donde era procuradora, dentro de un proceso de acceso a la información pública iniciado en 2020.

entre el 1 de enero de 2019 y el 9 de septiembre de 2020.

La Primera Sala del Tribunal de Transparencia había ordenado entregar dicha información, pero, según el expediente,

El juzgado se reservó el fallo, lo que significa que no se hará efectiva la pena de 8 meses de prisión, siempre que ella no reincida y cumpla ciertas normas de conducta.

acudir mensualmente al juzgado y pasar por control biométrico en la Corte Superior de Lima Norte, registrando su firma para informar y justificar sus actividades.

Además, no deberá cometer un nuevo delito doloso y deberá pagar una reparación civil de 600 al Estado y similar monto a Dylan Ezequiel López Encarnación, en dos cuotas a fines de febrero y marzo de 2026.

