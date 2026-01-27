El Poder Ejecutivo designó hoy a Nilo Rubén Pereira Torres como nuevo viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Francisco Martín Mendoza Saldarriaga.

Mediante Resolución Suprema N° 006-2026-EM, publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministro de Electricidad a Nilo Rubén Pereira Torres, cargo considerado de confianza.

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 005-2026-EM, se aceptó la renuncia de Francisco Mendoza Saldarriaga, quien estuvo al frente de dicho cargo desde setiembre del 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.