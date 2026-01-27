Minem. (Foto: GEC)
Minem. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó hoy a Nilo Rubén Pereira Torres como nuevo viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Francisco Martín Mendoza Saldarriaga.

Mediante , publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministro de Electricidad a Nilo Rubén Pereira Torres, cargo considerado de confianza.

LEA TAMBIÉN: Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

Asimismo, vía , se aceptó la renuncia de Francisco Mendoza Saldarriaga, quien estuvo al frente de dicho cargo desde setiembre del 2025, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

TE PUEDE INTERESAR

Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal
Petroperú: pérdidas exceden el 50% de capital social sin que MEF y Minem discutan esta crisis
Fenix Power solicita concesión al Minem para desarrollar parque solar en Ica
Línea 2 del Metro de Lima: concesionario recibe permiso clave del Minem para el proyecto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.