El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha dispuesto entregar la autorización a la empresa Metro de Lima Línea 2, concesionario del proyecto ferroviario del mismo nombre en la capital, un permiso para desarrollar otro proyecto en Lima.

Según la Resolución Ministerial Nº 424-2025-MINEM/DM, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, la empresa solicitó un permiso para desarrollar actividades de transmisión de energía eléctrica. Luego de analizar la propuesta, el ministerio accedió a la solicitud.

La norma deja en claro que era necesario dar esta disposición para garantizar la sostenibilidad del servicio que dará la línea de tren en la capital.

Esto se debe a que el Minem ha autorizado que la concesionaria construya una nueva subestación eléctrica de Alta Tensión Evitamiento 60/20 kV, implementación de una celda de salida en 60 kV de la subestación eléctrica Industriales en 60 kV y la construcción de la línea de transmisión subterránea en 60 kV SET Industriales - SEAT Evitamiento.

Según se indica en la norma, la longitud del proyecto será de 1.56 kilómetros y servirá para “satisfacer la demanda de energía eléctrica para la operación del Sistema de Transporte Masivo Metro“. A continuación, se muestran los detalles técnicos del mismo:

El proyecto eléctrico se realizará en el distrito de Santa Anita y, al igual que la línea de tren, será subterráneo.

La resolución precisa que, con su publicación, se aprueba el contrato de concesión N° 642-2025, que es el pertinente para darle garantías al proyecto.