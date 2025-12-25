El proyecto eléctrico se realizará en el distrito de Santa Anita y, al igual que la línea de tren, será subterráneo. (Foto: Andina).
El proyecto eléctrico se realizará en el distrito de Santa Anita y, al igual que la línea de tren, será subterráneo. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la empresa solicitó un permiso para desarrollar actividades de transmisión de energía eléctrica. Luego de analizar la propuesta, el ministerio accedió a la solicitud.

La norma deja en claro que era necesario dar esta disposición para garantizar la sostenibilidad del servicio que dará la línea de tren en la capital.

LEA TAMBIÉN: Más allá de la Línea 2 del Metro: Hydrex construye nueva cartera de proyectos

Esto se debe a que el Minem ha autorizado que la concesionaria construya una nueva subestación eléctrica de Alta Tensión Evitamiento 60/20 kV, implementación de una celda de salida en 60 kV de la subestación eléctrica Industriales en 60 kV y la construcción de la línea de transmisión subterránea en 60 kV SET Industriales - SEAT Evitamiento.

Según se indica en la norma, la longitud del proyecto será de 1.56 kilómetros y servirá para “satisfacer la demanda de energía eléctrica para la operación del Sistema de Transporte Masivo Metro“. A continuación, se muestran los detalles técnicos del mismo:

El proyecto eléctrico se realizará en el distrito de Santa Anita y, al igual que la línea de tren, será subterráneo.

La resolución precisa que, con su publicación, se aprueba el contrato de concesión N° 642-2025, que es el pertinente para darle garantías al proyecto.

TE PUEDE INTERESAR

Línea 2 del Metro: tuneladora llega a la estación Universidad San Marcos
CIADI mantiene suspensión del laudo de la Línea 2 del Metro de Lima en favor del Estado
Línea 2 del Metro de Lima y Callao tiene un avance de construcción del 72 %

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.