Desde el MTC se tiene un cronograma sobre la habilitación de la totalidad de la Línea 2. (Foto: Andina).
El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, brinda detalles de la presentación de una cartera de proyectos que asciende a los US$ 70,000 millones y buscará “materializarse” hasta el 2030. En lo que resta de esta gestión, se buscará concretar una parte.

