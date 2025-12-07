El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que no se cobrará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a los pasajeros de vuelos nacionales que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

El sector aclaró que ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte con el terminal aéreo. Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos alcanzados entre el MTC y el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

Como se recuerda, la TUUA de transferencia es un pago que cubre los servicios para pasajeros en conexión, es decir, aquellos que descienden de la aeronave, usan los servicios y no salen del terminal, para luego continuar su viaje hacia otro destino.

Solo aplicará para pasajeros internacionales

El MTC aclaró así que el cobro de la TUUA de transferencia internacional solo aplicará para los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión y empleen las instalaciones del AIJCH, que no salgan del terminal y continúen su viaje hacia otro destino fuera del país. Este cobro entrará en vigencia hoy 7 de diciembre.

La cartera reiteró también que esta tarifa está está definida en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y el concesionario, así como el cobro a los pasajeros en transferencia. Su aplicación es regulada y fijada de manera autónoma por Ositran, conforme a sus funciones y al marco normativo vigente. El concesionario tiene la facultad de realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Con el pago de la llamada TUUA de transferencia, según el MTC y LAP, se pueden mantener 25 servicios que están a disposición del pasajero en transferencia del AIJCH. Foto: MTC.

Según explicó el MTC, la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales.

Para el cobro de la TUUA de transferencia internacional, la concesionaria ha implementado mecanismos que faciliten el pago, como plataformas de pago online, agentes móviles y módulos físicos.

¿Para qué sirve el cobro de la TUUA de transferencia?

Con el pago de la llamada TUUA de transferencia, según el MTC y LAP, se pueden mantener 25 servicios que están a disposición del pasajero en transferencia del AIJCH.

Entre ellos están el uso de salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, sistema de información de vuelos, áreas exclusivas, entre otros.

Además, los recursos también son destinados para la modernización y mantenimiento de los 17 aeropuertos regionales concesionados. Estos son los aeropuertos de Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.