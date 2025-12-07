Según explicó el MTC, la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales. Foto: MTC.
Según explicó el MTC, la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El sector aclaró que ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte con el terminal aéreo. Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos alcanzados entre el MTC y el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

Como se recuerda, la TUUA de transferencia es un pago que cubre los servicios para pasajeros en conexión, es decir, aquellos que descienden de la aeronave, usan los servicios y no salen del terminal, para luego continuar su viaje hacia otro destino.

LEA TAMBIÉN: TUUA nacional: la nueva alternativa del MTC para reducirla totalmente

Solo aplicará para pasajeros internacionales

La cartera reiteró también que esta tarifa está está definida en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y el concesionario, así como el cobro a los pasajeros en transferencia. Su aplicación es regulada y fijada de manera autónoma por Ositran, conforme a sus funciones y al marco normativo vigente. El concesionario tiene la facultad de realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Con el pago de la llamada TUUA de transferencia, según el MTC y LAP, se pueden mantener 25 servicios que están a disposición del pasajero en transferencia del AIJCH. Foto: MTC.
Con el pago de la llamada TUUA de transferencia, según el MTC y LAP, se pueden mantener 25 servicios que están a disposición del pasajero en transferencia del AIJCH. Foto: MTC.

Según explicó el MTC, la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales.

LEA TAMBIÉN: IATA: Tarifa de conexión eliminaría oportunidad del Jorge Chávez de competir con Panamá y Bogotá

¿Para qué sirve el cobro de la TUUA de transferencia?

Con el pago de la llamada TUUA de transferencia, según el MTC y LAP, se pueden mantener 25 servicios que están a disposición del pasajero en transferencia del AIJCH.

Entre ellos están el uso de salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, sistema de información de vuelos, áreas exclusivas, entre otros.

Además, los recursos también son destinados para la modernización y mantenimiento de los 17 aeropuertos regionales concesionados. Estos son los aeropuertos de Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.

TE PUEDE INTERESAR

TUUA contrarreloj: aún no hay acuerdo por cobro, pero se haría nuevo intento este viernes
Pasajeros deberán pagar TUUA de conexión en el Jorge Chávez desde el domingo 7 de diciembre
TUUA nacional: la nueva alternativa del MTC para reducirla totalmente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.