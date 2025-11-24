Luego de que Ositran aprobara los valores finales para la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airports Partners (LAP) se manifestó para saludar la decisión del organismo regulador.

“La aprobación de esta tarifa ratifica el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y en su Adenda 6, suscrita formalmente entre el Estado Peruano y LAP. Dichos compromisos, como hemos señalado, habilita al concesionario a aplicar el cobro de la TUUA de Transferencia tanto para aquellos pasajeros en conexión internacional, como en conexión doméstica o nacional”, manifestaron en un comunicado.

LAP informó que las tarifas definitivas serán las siguientes. Para vuelos internacionales será de US$ 10.05 por pasajero y para viajes domésticos de US$ 6.32 por pasajero. En ambos casos se suma el IGV.

Negociaciones activas por TUUA doméstica

LAP también reiteró que empezará a cobrar la TUUA de transferencia para pasajeros que tengan una conexión internacional en Lima desde este 7 de diciembre.

De igual manera, en el caso de la TUUA de transferencia para pasajeros en conexión nacional, manifestaron que su exigencia se encuentra suspendida.

“Nos encontramos en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para lograr una modificación contractual respecto a su aplicación”, afirmaron.

LEA TAMBIÉN: Latam evalúa cancelar cuatro nuevas rutas y pide solucionar con urgencia tema de la TUUA

Así se cobrará la TUUA de transferencia

LAP también lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo con las aerolíneas para que el cobro de la TUUA de transferencia se incorpore a los tickets aéreos.

Frente a ello, informaron que han previsto tres mecanismos de pago adicionales para recaudar esta tarifa. Estos serán los siguientes:

Plataforma de pago online, para realizar el pago anticipado antes del viaje.

Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

Módulos presenciales de pago exclusivos para el cobro de la TUUA.

A pesar de la discrepancia, el concesionario instó a las aerolíneas a que informen con prontitud a sus pasajeros sobre la exigencia de la TUUA de transferencia internacional.

“Resulta fundamental que las aerolíneas informen anticipadamente sobre la aplicación de esta tarifa, la cual se aplica únicamente a aquellos viajeros que utilizan el aeropuerto como punto de escala. Informar de manera oportuna permitirá que el pasajero conozca todos los costos aeroportuarios incluidos en su viaje”, agregaron.