Aún no hay acuerdo por cobro de TUUA, pero se hará nuevo intento este viernes (Foto: Andina)
Whitney Miñán
Lima Airport Partners (LAP), el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), emitió en la tarde de hoy, 3 de diciembre, un nuevo comunicado en el que

, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto.

Sin embargo, . Pese a ello, no se llegó -otra vez- a buen puerto.

Tras la reunión liderada por el ministro del MTC, Aldo Prieto, aún no se ha alcanzado una solución sobre el cobro de la TUUA de transferencia”, comentaron a Gestión representantes de aerolíneas.

Agregaron: “El MTC tiene opciones en evaluación y el ministro Prieto se ha comprometido a revisarlas. Sin embargo, nos preocupa que el inicio del cobro sigue programado para este domingo. El titular del sector comentó que volveríamos a reunirnos este viernes 5, y esperamos que esa reunión sea la luz al final del túnel que se necesita para solucionar este problema”.

Gestión consultó fuentes allegadas al MTC para saber qué avances se vislumbran. Al respecto, reiteraron que hay intención de eliminar del todo la TUUA de transferencia doméstica (US$ 6.32 por pasajero sin IGV).

Hay que precisar que mientras la TUUA de transferencia se vincula a un pasajero que llega en un vuelo y se conecta a otro, sin salir del área de conexión; la TUUA de embarque es la tasa que paga el pasajero que sale desde un aeropuerto del Perú (ya se cobra actualmente).

Pero, sobre la TUUA de Transferencia Internacional, otras fuentes comentaron que se insistiría para que LAP aplace su fecha más allá del 7 de diciembre mientras el Gobierno analiza las opciones para el caso.

