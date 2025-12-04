Lima Airport Partners (LAP), el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), emitió en la tarde de hoy, 3 de diciembre, un nuevo comunicado en el que reiteró que el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, o simplemente tarifa de conexión, iniciará el 7 de diciembre.

Hay que recordar que la tarifa, establecida en US$ 11.86 (US$ 10.05 más 18% de IGV), se aplicará a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto.

Sin embargo, se esperaban novedades pues pasadas las 5 de la tarde de hoy se inició una nueva reunión entre los actores del sector: aerolíneas, LAP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre otros. Pese a ello, no se llegó -otra vez- a buen puerto.

“Tras la reunión liderada por el ministro del MTC, Aldo Prieto, aún no se ha alcanzado una solución sobre el cobro de la TUUA de transferencia”, comentaron a Gestión representantes de aerolíneas.

Agregaron: “El MTC tiene opciones en evaluación y el ministro Prieto se ha comprometido a revisarlas. Sin embargo, nos preocupa que el inicio del cobro sigue programado para este domingo. El titular del sector comentó que volveríamos a reunirnos este viernes 5, y esperamos que esa reunión sea la luz al final del túnel que se necesita para solucionar este problema”.

“Tras la reunión liderada por el ministro del MTC, Aldo Prieto, aún no se ha alcanzado una solución sobre el cobro de la TUUA de transferencia”, comentaron a Gestión representantes de aerolíneas.

Gestión consultó fuentes allegadas al MTC para saber qué avances se vislumbran. Al respecto, reiteraron que hay intención de eliminar del todo la TUUA de transferencia doméstica (US$ 6.32 por pasajero sin IGV). Como se recuerda, este diario informó que la alternativa para ello será que el Estado se desprenda del aporte que le corresponde, lo que la reduciría a la mitad; y, para llevarla a cero se elevaría la TUUA de embarque internacional.

Hay que precisar que mientras la TUUA de transferencia se vincula a un pasajero que llega en un vuelo y se conecta a otro, sin salir del área de conexión; la TUUA de embarque es la tasa que paga el pasajero que sale desde un aeropuerto del Perú (ya se cobra actualmente).

Pero, sobre la TUUA de Transferencia Internacional, otras fuentes comentaron que se insistiría para que LAP aplace su fecha más allá del 7 de diciembre mientras el Gobierno analiza las opciones para el caso.