La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —o también llamada tarifa de conexión— registra novedades.

Durante la última Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) expresó que se encuentran en coordinaciones para alcanzar una solución en medio de una situación donde aerolíneas y el concesionario del aeropuerto, LAP, tienen ideas encontradas. “A la fecha hubo 16 reuniones del MTC con actores del sector”, aseguró la cartera.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) recordó la tarifa definitiva que aprobó recientemente en cumplimiento del contrato y la adenda firmada en el 2013.

Hasta el momento, los montos de transferencia aprobados, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030, son de US$ 10.05, sin IGV, para el pasajero internacional y US$ 6.32, sin IGV, para el pasajero nacional.

Si bien LAP empezaría el cobro de la TUUA de transferencia internacional el 7 de diciembre, para el caso de la TUUA de transferencia doméstica no hay fecha clara, pues si bien se había previsto enero 2026, hay avances entre LAP y el MTC para hacer un cambio de contrato sobre este punto.

TUUA: en busca de un equilibrio

Juan Haro Muñoz, el viceministro del MTC, indicó que, a la fecha, “ya hay un procedimiento de modificación contractual que comprende la reducción total de la TUUA de transferencia nacional”.

Esto es clave, pues hasta ahora se hablaba de que el Estado se “desprendería” de lo que le toca recibir de estos cobros, que es cercano la mitad de los montos. Pero, el viceministro ha subrayado la reducción total.

En medio de todo ello, y de cara a la TUUA de transferencia internacional, señaló que los acuerdos seguirán en camino: “Mañana, 2 de diciembre, se ha convocado a una reunión técnica con las aerolíneas y Lima Airport Partners (LAP) y el objetivo es evaluar conjuntamente los escenarios en análisis, recoger los aportes y continuar avanzando hacia una solución equilibrada, sostenible y transparente hacia la opinión pública”.

En ese sentido, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, empleó el tiempo de su intervención para aclarar que el rol del ente está relacionado con el cumplimiento de los contratos. Si bien interviene para dar su opinión, se trata de un comentario que no es vinculante.

“El MTC resuelve y acuerda, en este caso, con LAP. Ositrán se trata de ver cumplir los contratos, pero no de regularlos”, sostuvo la representante. “Si finalmente esa adenda resulta dañina, son las entidades del Estado, el Poder Ejecutivo, quien tendría que acordar con el concesionario cambios, pero ahí no interviene Ositrán”, reiteró.

¿Cómo se calcula la TUUA?

Ricardo Quesada, gerente de regulación de Ositrán, se concentró en explicar la metodología para calcular la TUUA.

“La metodología empleada es de los costos totalmente distribuidos. [...] Permite aislar cualquier otro componente que no esté directamente relacionado con el servicio de transferencia”, advirtió.

Asimismo, se ocupó de especificar las proyecciones sobre los ingresos que tendría la empresa concesionaria LAP.

“De los ingresos brutos que recibe el concesionario, el 46.511% va al Estado. Esos ingresos hay que restarle a LAP [porque] no se queda con todo, sino hacer un pago por retribución al Estado y también un 1% al Ositrán como aporte por regulación”, detalló en primer lugar.