Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informó que a partir del domingo 7 de diciembre iniciará el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, aprobada por el regulador peruano OSITRAN.

La tarifa, establecida en US$ 11.86 (US$ 10.05 más 18% de IGV), se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto.

Precisó que los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro.

Detalló que con el propósito de facilitar el proceso, LAP ha habilitado dos modalidades de pago:

Pago anticipado en la plataforma online:

Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito, https://pagotuua.lima-airport.com

Pago en el aeropuerto:

➢ Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

➢ En los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

LAP recomendó realizar el pago de manera anticipada a través de la plataforma online para agilizar el paso por el aeropuerto y optimizar los tiempos de conexión.

Pide a aerolíneas informar a pasajeros sosbre el cobro

LAP indicó que este pago es un proceso nuevo que se agrega a la experiencia de viaje del pasajero que tiene una conexión, siendo la alternativa ideal el cobro de la tarifa mediante el ticket aéreo, práctica mundialmente reconocida en aeropuertos a nivel global.

“Sin embargo, por decisión de las aerolíneas no ha sido posible incluir esta tarifa en los boletos aéreos, por lo que mientras se mantenga esta situación el cobro se realizará a través de los mecanismos anteriormente descritos”, anotó.

“Como operadores del aeropuerto, estamos tomando las acciones necesarias para que la experiencia de los pasajeros no se vea afectada, por ello estamos brindando información a través de nuestros canales de comunicación; sin embargo, reiteramos que es fundamental que las aerolíneas cumplan con informar a todos sus pasajeros sobre la obligación de pago de esta tarifa antes de que estos realicen su viaje”, refirió.