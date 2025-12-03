Conozca cómo podrá realizar el pago de transferencia internacional. | Foto: LAP
Conozca cómo podrá realizar el pago de transferencia internacional. | Foto: LAP
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

iniciará el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional, aprobada por el regulador peruano OSITRAN.

La tarifa, establecida en US$ 11.86 (US$ 10.05 más 18% de IGV), se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que arriban al Perú en un vuelo internacional, desembarcan y hacen uso de las instalaciones aeroportuarias para luego continuar su viaje internacional sin salir del aeropuerto.

Precisó que los pasajeros que se embarcan desde el territorio peruano no están sujetos a este cobro.

LEA TAMBIÉN:Ositrán: LAP y aerolíneas deben acordar para cobrar en boleto tarifa por escala internacional

Detalló que con el propósito de facilitar el proceso, LAP ha habilitado dos modalidades de pago:

Pago anticipado en la plataforma online:

Antes de tu vuelo puedes pagar a través de la plataforma mediante tarjeta de crédito,

Pago en el aeropuerto:

➢ Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima.

➢ En los módulos o counters habilitados, donde se aceptan tarjetas bancarias y efectivo en soles o dólares.

LAP recomendó realizar el pago de manera anticipada a través de la plataforma online para agilizar el paso por el aeropuerto y optimizar los tiempos de conexión.

LEA TAMBIÉN:AETAI anuncia que impugnará los montos del TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez
Conozca cómo podrá realizar el pago de transferencia internacional. (Foto: Andina)
Conozca cómo podrá realizar el pago de transferencia internacional. (Foto: Andina)

Pide a aerolíneas informar a pasajeros sosbre el cobro

siendo la alternativa ideal el cobro de la tarifa mediante el ticket aéreo, práctica mundialmente reconocida en aeropuertos a nivel global.

“Sin embargo, , por lo que mientras se mantenga esta situación el cobro se realizará a través de los mecanismos anteriormente descritos”, anotó.

“Como operadores del aeropuerto, estamos tomando las acciones necesarias para que la experiencia de los pasajeros no se vea afectada, por ello estamos brindando información a través de nuestros canales de comunicación; sin embargo, reiteramos que es fundamental que las aerolíneas cumplan con informar a todos sus pasajeros sobre la obligación de pago de esta tarifa antes de que estos realicen su viaje”, refirió.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.