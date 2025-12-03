A raíz del problema anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugirió a la entidad repriorizar su cartera futura de inversiones. Según comentó Mario Ríos, asesor de la jefatura de la ANIN, a Gestión uno de los afectados es el paquete de 21 obras que ejecutarían en el área de influencia del puerto de Chancay.

Así las cosas, y frente a la demanda de dichas inversiones, el funcionario indicó que la ANIN está dispuesta a colaborar con ProInversión para promoverlas como Asociaciones Público-Privadas (APP). Por su parte, la paralización de la cartera ex ARCC se manejará en 2026.

Buscan alternativas

En septiembre del 2024 se publicó el Decreto Legislativo (D.Leg.) Nº 1659, publicado en septiembre del 2024, que trajo como gran novedad que la ANIN ejecutaría obras en el área de influencia del Puerto de Chancay.

Con ese encargo en manos, Ríos recuerda que la ANIN avanzó con rapidez para identificar los proyectos que podrían ejecutar. Como resultado, se agruparon 21 proyectos en 5 paquetes. Su inversión proyectada ascendía a S/ 817 millones.

Realizado ese trabajo, la ANIN comunicó públicamente que tenían la perspectiva de iniciar algunas de esas obras. Sin embargo, el funcionario ahora indica que, tras los problemas generados por el manejo de la cartera ARCC, los proyectos cercanos a Chancay han quedado pausados.

“Al ser proyectos nuevos, entraba a tallar lo que pidió el MEF: lo nuevo no avanza, porque solo corresponde dar continuidad a los proyectos que ya se tenían”, explicó.

Entrevista a Mario Ríos, asesor de la jefatura de la ANIN, para Diario Gestión. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.

A pesar de ello, Ríos reconoció que existe una fuerte presión, tanto social como de las autoridades locales, por encaminar estos 21 proyectos. Por ello, indicó que la ANIN está dispuesta a evaluar alternativas. Entre ellas está asociarse con ProInversión para que esta cartera se promocione como APP.

“Ambos como aliados, hay que verlo. Las APP están avanzando bastante hoy en Perú, la ANIN podría ser la contraparte que también se requiere para las etapas previas que pueden hacer que una APP funcione”, planteó.

Vale recordar que, previo al final del Gobierno de Dina Boluarte, desde la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay (AA Chancay), ya habían comentado a Gestión que el Ejecutivo analizaba esta posibilidad. Ahora, la propia ANIN manifiesta su interés de hacerlo realidad.

ANIN sincera plazos para cartera de proyectos ex ARCC

Respecto a la paralización que persiste en proyectos que heredaron de la ARCC, Ríos reiteró lo que ya había informado Gestión: el horizonte presupuestal que manejan indica que los 194 proyectos deberían acabar en 2031, para lo que necesitarán recursos abundantes en todos esos años.

Sin embargo, a raíz de que ya es diciembre, y continúan en stand by cerca de 20 obras, los plazos de cierre podrían alargarse.

“Si la caja fiscal nos ayuda, los cerraremos antes, pero creemos que, con esta demora, y con la fase en la que se encuentran hoy algunas de esas obras, van a demorar al menos dos años más”, lamentó Ríos.

Las obras paralizadas, en el caso de la cartera heredada de la ARCC, corresponde principalmente a defensas ribereñas. Foto: ANIN.

El funcionario precisó también que la demanda total de recursos que sustentaron ante el MEF para sostener los pagos que correspondían a esos proyectos es de S/ 1,921 millones. De momento, siguen esperando un segundo desembolso de parte del ministerio, luego de que les entregaran S/ 317 millones iniciales para ponerse al día.

De cara al 2026, Ríos comentó que tendrán menos recursos disponibles para inversiones que este y el año pasado, los dos años de existencia que tiene por ahora la ANIN. Serán cerca de S/ 2,900 millones, lo que hará más retador el inicio de nuevas inversiones.

“Estamos haciendo una reingeniería para usar bien nuestros recursos. Recordemos que a nuestras obras también debemos darles mantenimiento por 3 o 4 años post ejecución. Priorizaremos, entre obras ya concluidas y las que vengan, para que la transferencia de proyectos esté asegurada”, recalcó Ríos.

¿Qué proyectos debe ejecutar la ANIN cerca al puerto de Chancay?

Según la planificación de ANIN, el área de influencia del puerto de Chancay abarca 5 distritos de Barranca, 12 de Huara y 12 de Huaral.

Para cerrar el grupo de 21 proyectos, la ANIN firmó convenios con diversas entidades, como los Ministerio de Justicia e Interior, aparte del Gobierno Regional de Lima y comunas como las de Chancay, Aucallama y Barranca.

Según dijo Nelly Castañeda, gerenta general de la ANIN, a Gestión en junio, era el paquete 3, compuesto por obras vinculadas a seguridad ciudadana y defensa nacional, el que podía haberse empezado a ejecutar este año.

(Fuente: Andina).

Este grupo incluye al proyecto “servicio de seguridad ciudadana de Chancay”; “el servicio de seguridad ciudadana en Barranca”; y la Capitanía del puerto de Chancay. Los tres demandarían S/ 60.4 millones.

En el paquete 1 hay tres comisarías (Chancay, Aucallama y Cruz Blanca de Hualmay) por S/ 34.6 millones. El 2, incluye 5 obras de transporte y saneamiento, por S/ 277.5 millones.

El cuarto paquete es el que mayor inversión demandaría: S/ 319.2 millones en 7 obras. Aquí hay intervenciones en saneamiento, transporte, agricultura y riego.