Las obras de ANIN bajo la mira de PCM. (Fuente: Andina)
Las obras de ANIN bajo la mira de PCM. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Para el 2026, el sector de Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) tendría un presupuesto público total de S/ 5,675.3 millones, de los cuales S/ 3,110.6 millones se destinarán a gastos de capital, recordó el primer ministro, Ernesto Álvarez, durante su exposición en el Congreso de la República.

En concreto, son S/ 3,054 millones para el financiamiento de inversiones como tal. El pliego de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), adscrita a PCM, es el que cuenta con la mayoría de estos recursos (S/ 2,895 millones).

LEA TAMBIÉN: Apoyo del MEF se queda corto: problema “real” de la ANIN supera los S/ 26 mil millones al 2031

El monto para ANIN se dividiría en:

  • 31 intervenciones en orden público y seguridad (S/ 1,153.1 millones)
  • 16 intervenciones en salud (S/ 727.6 millones)
  • 6 intervenciones en saneamiento (S/ 441.1 millones)
  • 38 intervenciones en educación (S/ 109.4 millones)
  • 14 intervenciones en ambiente (S/ 38 millones)
  • 2 intervenciones en transporte y agropecuario (S/ 26.2 millones)

“El importa de S/ 2,895 millones destinados a la ejecución de inversiones ha sido determinado durante la etapa de formulación presupuestaria en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la ANIN”, subrayó el premier.

Frente a esto, el primer ministro fue enfático: y articular las acciones necesarias para priorizar los compromisos asumidos en las inversiones estratégicas territoriales que contribuyan a cerrar las brechas infraestructura”.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.