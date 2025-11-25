Para el 2026, el sector de Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) tendría un presupuesto público total de S/ 5,675.3 millones, de los cuales S/ 3,110.6 millones se destinarán a gastos de capital, recordó el primer ministro, Ernesto Álvarez, durante su exposición en el Congreso de la República.
En concreto, son S/ 3,054 millones para el financiamiento de inversiones como tal. El pliego de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), adscrita a PCM, es el que cuenta con la mayoría de estos recursos (S/ 2,895 millones).
El monto para ANIN se dividiría en:
- 31 intervenciones en orden público y seguridad (S/ 1,153.1 millones)
- 16 intervenciones en salud (S/ 727.6 millones)
- 6 intervenciones en saneamiento (S/ 441.1 millones)
- 38 intervenciones en educación (S/ 109.4 millones)
- 14 intervenciones en ambiente (S/ 38 millones)
- 2 intervenciones en transporte y agropecuario (S/ 26.2 millones)
“El importa de S/ 2,895 millones destinados a la ejecución de inversiones ha sido determinado durante la etapa de formulación presupuestaria en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la ANIN”, subrayó el premier.
Frente a esto, el primer ministro fue enfático: “La ANIN deberá ajustar su ejecución presupuestal al monto asignado y articular las acciones necesarias para priorizar los compromisos asumidos en las inversiones estratégicas territoriales que contribuyan a cerrar las brechas infraestructura”.