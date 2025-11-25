¿Se reconfigura al expectativa de crecimiento para 2026? Estas son las novedades. (Foto: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
El 2025 ya está casi “jugado” y presenta un buen dinamismo en los indicadores que mueven la economía peruana. Paul Castillo, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), destacó que la actividad mantendría este ritmo en los siguientes meses, lo que motivaría una revisión de la proyección para el siguiente año.

