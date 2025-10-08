Un total de 375,070 trabajadores ingresaron a planilla entre el 14 de octubre del 2024 y el 30 de setiembre de este año, informó la Sunafil. ¿Qué regiones son las principales?

Según la entidad, la mayor parte de nuevos trabajadores formales se concentra en las regiones de Lima Metropolitana (284,690), La Libertad (21,087), Ica (14,173) y Piura (13,121).

En su mayoría, estos trabajadores laboran en los sectores agrícola (100,409), servicios inmobiliarios (75,962), industrias manufactureras (41,567) y construcción (36,710), indicó.

Herramientas para formalizar

La Sunafil manifestó que el ingreso a la planilla de estos trabajadores es el resultado del uso de diversas herramientas de inspección: cartas inductivas que se envían a las empresas para que subsanen los incumplimientos, asistencias técnicas para que identifiquen sus falencias, el uso de la aplicación Verifica tu Chamba de parte de los usuarios, entre otras.

En menor escala se han empleado herramientas de fiscalización, apuntó. La Sunafil brindó esta información como uno de los resultados de la actual gestión del superintendente, Michael Guevara Varela.

Como parte de estas acciones también se han realizado paralizaciones de obras, que han protegido a 3,193 trabajadores, en el mismo período de tiempo, añadió la Sunafil.

La paralización de trabajos es una medida que efectúa el inspector, cuando los trabajadores se encuentran en riesgo grave e inminente, es decir, cuando las condiciones en las que laboran podrían generar un accidente que lo incapacite o, peor aún, le provoque la muerte.

“Estas paralizaciones se han realizado 64 veces en obras de construcción civil, 26 en servicios inmobiliarios, 6 en industrias manufactureras y 5 en comercios”, agregó.

Denuncias atendidas

La Sunafil informó que se han recibido 97,185 denuncias de parte de los trabajadores a nivel nacional y el 87% ha sido atendida, mientras que el 13% se encuentra en trámite.

“Las materias más denunciadas en este año de gestión están relacionadas a las remuneraciones (sueldos y salarios), Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incumplimientos en la jornada y horario de trabajo, así como en los descansos remunerados (vacaciones y licencias), entre otros”, señaló.