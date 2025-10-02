El Pleno del Congreso aprobó la creación de una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 , Ley de Fomento del Empleo.

Con 74 votos a favor, siete en contra y una abstención, la representación nacional dio luz verde en primera votación a la iniciativa, que agrupa los proyectos de ley 7197, 11076, 11472, 11749 y 11787, presentados por los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre), Alex Paredes (Somos Perú), Elvis Vergara (Acción Popular), Segundo Quiroz (APP) y Jorge Flores (APP).

Posteriormente, con 78 votos a favor, la propuesta fue exonerada de segunda votación, quedando lista para su envío al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba pase progresivo de trabajadores CAS de Sunarp al régimen 728

El texto aprobado, impulsado por la Comisión de Presupuesto presidida por Alejandro Soto (APP), señala que la finalidad es optimizar las condiciones laborales de los servidores de Sunafil y fortalecer la capacidad de inspección laboral a nivel nacional. Con ello se busca garantizar el cumplimiento de la Ley 29981, que crea la institución, así como de la Ley General de Inspección del Trabajo y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar en un plazo máximo de 30 días un estudio técnico para definir la nueva escala remunerativa. La implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Sunafil, sin generar gasto adicional para el Tesoro Público. Solo de manera excepcional, el Ministerio de Trabajo podrá realizar modificaciones presupuestarias dentro de su disponibilidad.

Trabajadores de Sunafil contarán con una nueva escala remunerativa tras aprobación del Congreso, que busca mejorar sus condiciones laborales. Foto: Congreso.

Durante el debate, el congresista Segundo Quiroz destacó que las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil tienen un retraso de más de una década y subrayó que la medida no representará un costo adicional para el erario. En la misma línea, Alex Paredes sostuvo que muchos servidores han debido cubrir con recursos propios gastos relacionados a su labor de fiscalización.

“Con esta decisión el Congreso está haciendo justicia remunerativa a los trabajadores de Sunafil”, expresó Waldemar Cerrón, mientras que Wilson Quispe (JPP) pidió que, una vez promulgada, se garantice su reglamentación oportuna.