La Comisión Especial del Congreso decidió suspender la aprobación del Informe Final Etapa 1 sobre la reforma del sistema de justicia, con el fin de recoger más opiniones. La votación se realizará la próxima semana.

La presidenta del grupo de trabajo, Maricarmen Alva Prieto (NoA), informó que la decisión se tomó en la duodécima sesión extraordinaria, tras el pedido de la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), quien destacó el esfuerzo realizado pero consideró necesario un mayor debate.

“Queremos aprobar este informe en forma unánime, por eso seguiremos escuchando opiniones para evaluarlas y aprobarlas en la próxima semana”, señaló Alva Prieto.

Recordó además que se requieren 87 votos en el Pleno para lograr la aprobación en la legislatura que culmina el 15 de diciembre. La sesión continuará el lunes o martes de la próxima semana.

Puntos centrales de la propuesta

Juárez Gallegos indicó que la reforma es compleja y amerita un debate amplio, dado que involucra cambios en varios artículos de la Constitución. Entre los temas resaltó:

Facultar a la Corte Suprema para admitir recursos de casación a su discrecionalidad. Regular la prohibición del uso de pruebas ilícitas en los procesos judiciales. Extender el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional de cinco a ocho años, superando el periodo de autoridades como el presidente de la República y los congresistas.

Durante la sesión también se presentó un documento de trabajo que plantea la creación expresa de un sistema de justicia en el Perú, definiendo a sus integrantes, órganos coadyuvantes y el rol del Colegio de Abogados.