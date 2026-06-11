La creación de empresas en el Perú mantuvo una tendencia positiva al inicio del 2026. Entre enero y marzo se registraron 89,737 empresas creadas o reactivadas, mientras que las bajas empresariales se redujeron en 79.5% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una mayor dinámica emprendedora y una menor salida de negocios del mercado.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las altas empresariales crecieron 2.5% durante el primer trimestre frente a igual periodo del 2025. En paralelo, 52,111 empresas dejaron de operar, una cifra significativamente menor a la reportada un año antes, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Este comportamiento contribuyó al crecimiento del tejido empresarial peruano. Al cierre de marzo, el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 3 millones 340,872 empresas económicamente activas en el país, lo que representó un incremento de 1.2% en comparación con el primer trimestre del año pasado.

Más de 3.34 millones de empresas se mantienen activas en el país, un incremento de 1.2% frente al primer trimestre de 2025.. (Foto: Andina)

Por actividades económicas, el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas se consolidó como el principal motor para la creación de nuevos negocios. Este sector concentró el 41.6% de las altas empresariales registradas en el periodo analizado.

Le siguieron otros servicios, con una participación de 15.3%, y los servicios prestados a empresas, que representaron el 10.1% de las nuevas unidades económicas. En contraste, los rubros de alojamiento, explotación de minas y canteras, e información y comunicaciones registraron las menores participaciones.

A nivel geográfico, Lima Metropolitana continuó liderando la actividad empresarial del país. La capital concentró 32,133 empresas creadas o reactivadas, equivalentes al 35.8% del total nacional, manteniéndose como el principal foco para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

El comercio y reparación de vehículos concentró 41.6% de las nuevas empresas, consolidándose como el principal sector para emprender. (Foto: Apoyo/ referencial)

No obstante, Lima también registró el mayor número de bajas empresariales. Durante el primer trimestre se reportaron 20,154 cierres de negocios en la ciudad, cifra que representó el 38.7% del total nacional.

El informe también mostró que las personas naturales con negocio siguen siendo la principal vía para emprender en el país. Esta modalidad concentró el 61.4% de las altas empresariales, seguida por las sociedades anónimas, con 17.6%, y las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), con 13.8%.

Otro resultado destacado fue el avance de la participación femenina. De los 55,123 negocios dados de alta como personas naturales, 28,065 fueron conducidos por mujeres, equivalentes al 50.9% del total. Además, el liderazgo femenino predominó en 16 regiones del país, con Moquegua, Ica, Arequipa, Cusco y Tacna entre los departamentos con mayor presencia de emprendedoras.