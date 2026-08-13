El índice de alimentos de la FAO alcanzó su mayor nivel desde enero de 2023, con alzas en el maíz, trigo y aceite de soya. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los precios mundiales de los alimentos volvieron a subir en julio y alcanzaron su nivel más alto en tres años, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esto podría suponer un nuevo golpe para la inflación en el Perú.

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