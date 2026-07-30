Transportistas alertan que ya se forman colas de camiones cisterna para abastecerse de combustibles en el Callao (Captura: América Noticias)
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Elías García Olano
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Si bien hay pasos clave en la masificación del gas natural, el combustible cada vez más consumido por la mayoría de hogares peruanos y casi la cuarta parte del parque automotor, es aún el gas licuado de petróleo (GLP).

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