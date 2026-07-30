Según reporte de la Gerencia de Análisis Económico del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la demanda de GLP hasta la tercera semana de julio del 2026 tuvo un crecimiento del 6% respecto al 2025, alcanzando a esa fecha los 78,800 barriles por día.

Sin embargo, la producción nacional promedio de GLP, fue inferior: alcanzó en el periodo indicado los 57,000 barriles por día, que, si se compara con los 74,000 barriles diarios que se producía en enero último, resulta en una caída del 22.97%.

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En esa línea, el documento refiere que las importaciones de GLP alcanzaron hasta esta primera quincena de julio los 22,000 barriles diarios, volumen que, en comparación con los 11,000 barriles por día que se traía del exterior en enero pasado, resulta en una disparada del 100%.

A su vez, hasta la tercera semana de este mes, de acuerdo con Osinergmin, el precio mayorista envasado del referido combustible que comercializa Pluspetrol se encontraba en S/ 4.36 por galón. A inicios de año se encontraba en S/ 3.30 por galón.

A nivel minorista, refiere ese organismo, hasta el 17 de este mes el precio promedio del gas envasado se hallaba a su equivalente en S/ 10.89 por galón, mientras que en enero estaba en S/ 9.76 por galón.

En tanto, el precio minorista del GLP automotor, que se encontraba en S/7.44 por galón, era superior respecto a los S/ 6.02 por galón de enero pasado, en 23.58%, es decir que, tras su incremento en marzo (a raíz de la parada en la producción de ese gas por la rotura del gasoducto de TGP), no ha vuelto al precio de inicios del 2026.

Producción de GLP se contrajo en más del 22%, según se advierte al comparar cifras de Osinermin en este año (Imagen: Andina)

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En el frente externo, según el reporte de Osinergmin, el precio de referencia del GLP, bajo el marcador estadounidense Mont Belvieu, se incrementó en 5.3% en la tercera semana de julio, con respecto al precio de hace un año atrás, en concordancia con la trayectoria en la cotización del petróleo.

Vale recordar que el pasado jueves el crudo West Texas Intermediate (WTI), usado como referencia para el Perú, trepó hasta los US$ 92.19 por barril, tras la escalada en el conflicto entre EE.UU. e Irán, aunque por ahora ha retrocedido a US$ 84.07 por galón.

Minem dicta resolución que declara de interés desarrollo de infraestructura de almacenamiento de GLP, tras reconocer caída en la producción

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¿Empieza escasez de combustibles?

En tanto, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), indicó a Gestión que actualmente, se registran ya colas de camiones cisternas de combustibles para abastecerse en el Callao, ante la escasez de derivados.

Refirió que las colas de esos camiones se ubican a lo largo de la Av. Néstor Gambetta, y en el acceso a la Refinería La Pampilla, en la citada provincia constitucional.

Ya el dirigente había advertido días atrás que, al parecer, por problemas en el abastecimiento de derivados del petróleo derivados del conflicto en Medio Oriente, se habría consumido casi el 60% de las reservas de combustibles en el Perú, y no habrían sido repuestas en la medida que demanda el mercado.

Se empiezan a formar colas de camiones para abastecerse de combustibles en el Callao. Foto: UNT-Perú

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Minem busca aumentar almacenaje

En este escenario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el último domingo 26 de julio la Resolución Ministerial 310-2026-Minem/DM, que declara de interés sectorial los proyectos de infraestructura que aumenten la capacidad de almacenamiento de GLP a nivel nacional, y que esta resulta crucial para garantizar la continuidad del suministro y la seguridad energética.

El dispositivo explica que, actualmente, determinados agentes de la cadena de comercialización de ese gas están desarrollando determinados proyectos relacionados al incremento de capacidad de almacenaje, a fin de ampliar su participación en el suministro y abastecimiento.

En la resolución el Minem reconoce que hoy existe un déficit en la producción nacional de GLP que requiere ser cubierto mediante importaciones en aproximadamente un 47% de la demanda.

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¿Por qué cae la producción?

Sobre el tema, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), observó que, en efecto, se registra una caída en la producción de GLP, debido a la merma en la explotación de líquidos de gas natural en el yacimiento Camisea, sobre todo del Lote 56, y lo consideró consecuencia de la falta de proyectos de exploración gasífera.

No obstante, para Herrera, el problema no es tanto la importación en sí, sino que, ante el aumento de la demanda y de las importaciones, el país no tiene la suficiente capacidad de infraestructura de almacenamiento de ese gas, lo que llevar a una escasez y a impactar en los precios.

“La demanda de GLP aumentó en promedio 6% % en los últimos 20 años, mientras que la capacidad de almacenamiento solamente ha crecido 0.9% por año en promedio”, puntualizó la experta.

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En tal sentido, advirtió que un elemento que puede poner en riesgo el suministro y los precios es el advenimiento del Fenómeno El Niño, y el hecho que el 90% de la infraestructura de almacenaje de ese combustible se concentra en la zona centro del país, entre el Callao e Ica.

“Si la mitad de nuestro consumo depende de las importaciones, estamos en riesgo cuando haya choques externos; por ejemplo, lo que ocurre en Irán nos pone en riesgo cuando no haya un transporte fluido de combustibles”, aseveró.

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