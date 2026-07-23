El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) inició la jornada del jueves con un alza de 5.15% y alcanzó los US$ 91.29 por barril, luego de que milicianos hutíes respaldados por Irán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Hacia las 9:00 a.m. (hora local de Nueva York, 13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre, referencia en Estados Unidos, avanzaban US$ 4.49 frente al cierre de la sesión anterior.

El nuevo episodio de violencia pone en riesgo otra ruta estratégica para el transporte de crudo y reaviva la preocupación de los mercados por una eventual escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo WTI superó los US$ 90 por barril tras el recrudecimiento de las tensiones en el mar Rojo. Foto: EFE.

Los ataques ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que su país respondería con ataques contra infraestructura iraní cada vez que Teherán atacara embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

“A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella”, escribió el mandatario el miércoles en su red social Truth Social.

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Trump reiteró este jueves que responsabilizará a Irán si los hutíes, aliados de Teherán, mantienen los ataques contra buques saudíes y advirtió que ambos enfrentarán un “severo castigo militar”.

Con información de EFE.