Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa recomienda la vacunación. (Foto: Andina)
Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa recomienda la vacunación. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), informó a la población que,

Del total de casos confirmados, 257 corresponden al departamento de Arequipa, mientras que se reportan 2 casos en Puno, 1 en Moquegua y 1 en Cusco.

En Arequipa, los casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera:

✅️ Camaná: 130 casos.

✅️ Arequipa: 96 casos.

✅️ Caylloma: 23 casos.

✅️ Caravelí: 6 casos.

✅️ Condesuyos: 2 casos.

Asimismo, el sistema de vigilancia epidemiológica registra 572 casos notificados, de los cuales 270 fueron descartados y 41 permanecen en investigación.

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Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa recomienda la vacunación. (Foto: GEC)
Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa recomienda la vacunación. (Foto: GEC)

Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa

La GERESA recuerda a la ciudadanía que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite principalmente por las gotas y aerosoles que expulsa una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y aparición de manchas o erupciones en la piel.

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Ante la presencia de estos síntomas, especialmente después de haber tenido contacto con una persona con sarampión o haber estado en lugares de alta concurrencia, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir oportunamente a un establecimiento de salud, comunicando previamente la sospecha de sarampión.

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