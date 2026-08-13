El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), informó a la población que, de acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Epidemiología, al 12 de agosto de 2026, a las 12:00 m., se registran 262 casos confirmados de sarampión, en el marco del brote que afecta a la región.

Del total de casos confirmados, 257 corresponden al departamento de Arequipa, mientras que se reportan 2 casos en Puno, 1 en Moquegua y 1 en Cusco.

En Arequipa, los casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera:

✅️ Camaná: 130 casos.

✅️ Arequipa: 96 casos.

✅️ Caylloma: 23 casos.

✅️ Caravelí: 6 casos.

✅️ Condesuyos: 2 casos.

Asimismo, el sistema de vigilancia epidemiológica registra 572 casos notificados, de los cuales 270 fueron descartados y 41 permanecen en investigación.

Gerencia Regional de Salud de Arequipa recuerda que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa recomienda la vacunación. (Foto: GEC)

Sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa

La GERESA recuerda a la ciudadanía que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite principalmente por las gotas y aerosoles que expulsa una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y aparición de manchas o erupciones en la piel.

Ante la presencia de estos síntomas, especialmente después de haber tenido contacto con una persona con sarampión o haber estado en lugares de alta concurrencia, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir oportunamente a un establecimiento de salud, comunicando previamente la sospecha de sarampión.