La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa confirmó el primer caso positivo de sarampión en la región. Se trata de una joven universitaria vinculada epidemiologicamenten con Puno, ciudad a la que viaja para visitar a sus familiares, zona donde se han reportado casos de esta enfermedad.

La joven cursa el primer año de contabilidad en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), ella es natural de Puno pero estudia en Arequipa, por ello viaja periódicamente al Altiplano para visitar a sus familiares, detalló la Agencia Andina.

Las autoridades de Salud informaron que la joven universitaria se hizo atender inicialmente en Puno, por presentar algunos síntomas, donde le tomaron la muestra que fue enviada a Lima para el análisis correspondiente.

La joven universitaria retornó a la ciudad de Arequipa para continuar con sus estudios, confirmándose después que contrajo el virus de sarampión, por lo que las autoridades de Salud de Puno informaron el resultado a la gerencia de Salud de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Detectan casos de virus Coxsackie en colegios de Lima: ¿Qué hará el Minsa y el Minedu con las clases?

UNSA suspende labores académicas

Tras conocerse que una estudiante de la UNSA es el primer caso positivo de sarampión en Arequipa, la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, dispuso suspender las labores académicas presenciales y pasar a la virtualidad.

Mediante el comunicado N° 002-2026-FCCF emitido por el decanato en coordinación con la gerencia regional de Salud, se dispuso pasar a la virtualidad del miércoles 13 hasta el 22 de mayo, con la finalidad de prevenir posibles contagios.

En tanto, el lunes 11 y hoy martes 12 de mayo se realizan jornadas de vacunación contra el sarampión obligatoria para los estudiantes en las instalaciones del área de sociales de la UNSA.

GERESA adopta medidas

La responsable del área de inmunizaciones de la Geresa Arequipa, Giovanna Valdivia, informó que Arequipa se encuentra en alerta sanitaria y se dispuso continuar con las campañas de vacunación contra el sarampión, influenza y papiloma humano en la ciudad de Arequipa.

La funcionaria refirió que se inició con el cerco epidemiológico aplicándose la vacuna contra el sarampión cerca a la vivienda donde reside la joven universitaria, así como en la Facultad de Contabilidad de la UNSA.

Como parte de las estrategias preventivas y debido al alto flujo de personas provenientes de otras regiones, se implementarán puntos de vacunación en terminales terrestres y universidades, además de charlas informativas y acciones de sensibilización dirigidas a estudiantes, transportistas y población en general.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, señaló que Arequipa mantiene una vigilancia permanente frente al riesgo sanitario. “Estamos fortaleciendo las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica para proteger a la población. La prevención y la vacunación son fundamentales para evitar casos de sarampión en nuestra región”, indicó.

La responsable del área de inmunizaciones de la Geresa Arequipa, Giovanna Valdivia, informó que Arequipa se encuentra en alerta sanitaria. (Foto: Freepik)

La GERESA Arequipa recomienda a la población:

⭕️ Verificar y completar el esquema regular de vacunación.

⭕️Acudir al establecimiento de salud más cercano ante fiebre y erupciones en la piel.

⭕️Evitar la automedicación.

⭕️ Mantener el lavado frecuente de manos y cubrirse al toser o estornudar.

⭕️Evitar acudir a lugares concurridos si presenta síntomas respiratorios.

⭕️ Utilizar mascarilla si se encuentra en proceso respiratorio.

Finalmente, recordó que los establecimientos de salud de la región cuentan con vacunas seguras y gratuitas para proteger a la población.