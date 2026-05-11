Las compañías colocan títulos de deuda para financiar capital de trabajo, capital de mantenimiento (capex), refinanciar obligaciones o para inversiones de más largo plazo. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Ante el incierto desenlace del proceso electoral, en el que tienen probabilidades candidatos con postulados económicos antagónicos, las empresas empezaron a tomar decisiones financieras para cubrirse del riesgo político, ¿qué se registró en las últimas semanas?

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