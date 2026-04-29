El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas.

En la edición de abril 2026, participaron 73 especialistas, consultados principalmente sobre las propuestas de política pública de los tres partidos con mayor intención de voto en la primera vuelta.

El documento reflejó que existe consenso sobre propuestas desfavorables de Juntos por el Perú. A dos semanas de la primera vuelta, 9 de cada 10 de los encuestados considera desfavorables o muy desfavorables las propuestas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respecto a sostenibilidad fiscal (93%), condiciones para la inversión privada (92%), seguridad ciudadana y control de economías ilegales (92%) y generación de empleo formal (89%).

Incluso, más de la mitad considera como muy desfavorables a las propuestas en dichos ámbitos. Esto se explica debido a que, en su plan de gobierno y en declaraciones del candidato, se incluyen un conjunto de propuestas contrarias a la inversión privada: cuestionar la autonomía del Banco Central, convocar a una asamblea constituyente, ampliar la actividad empresarial del Estado, romper con el tratamiento igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras, y elevar la carga tributaria minera al tiempo que se reducen los plazos sobre las concesiones mineras, entre otros.

En el caso de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), la preocupación se concentra en la sostenibilidad fiscal (45%) y la seguridad ciudadana (34%). Por último, en el caso de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el 18% considera desfavorables sus propuestas sobre seguridad ciudadana y control de economías ilegales, un nivel de preocupación menor al registrado para otros candidatos.

Urgencia por aclarar temas de cara a la segunda vuelta

Los encuestados consideran que Sánchez debe aclarar las dudas acerca de su agenda de cambios en los pilares de estabilidad macroeconómica del país: 59% pide que detalle su posición sobre la autonomía del BCRP y 41% sobre la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Por su parte, el 68% y 59% de economistas respectivamente, señalan que Fujimori y López Aliaga deberían entrar en mayor detalle para que el país cuente con un mejor entendimiento de su posición o propuestas frente a la inseguridad y las economías ilegales.

Además, en el caso de estos últimos, se observa la necesidad de un mayor nivel de detalle en sus propuestas. En el caso de Fujimori, sobre la lucha contra la corrupción (56%), y en el de López Aliaga, sobre la sostenibilidad fiscal (49%).

Esta última inquietud se explica por la coexistencia, en su propuesta de exoneraciones tributarias y un ambicioso plan de inversiones ferroviarias, sin precisar cómo se financiarían.