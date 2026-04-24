ONPE asegura normalidad en proceso electoral pese a cambio en su jefatura. (Foto: Andina)
ONPE asegura normalidad en proceso electoral pese a cambio en su jefatura. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no cuenta con trabajadores extranjeros, tras una verificación interna realizada a pedido de la Junta Nacional de Justicia, con el objetivo de transparentar la información sobre su personal.

A través de sus redes sociales, la ONPE aclaró que la totalidad de las personas que laboran en la institución son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI. Esta revisión se efectuó en atención a un requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la nacionalidad del personal.

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En ese sentido, la entidad precisó que actualmente cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, quienes se encuentran distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional, así como en la sede central.

Asimismo, detalló que se han registrado 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril del 2026, lo que forma parte de las contrataciones necesarias para el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso electoral.

Regímenes laborales

La ONPE también indicó que dispone de 143 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 y 225 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

De esta forma, la institución garantiza la transparencia y la confianza ciudadana en el desarrollo de los procesos electorales.

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