La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín.

Ello con la finalidad de constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE en el proceso de identificación y recopilación del material electoral.

Los fiscales fueron recibidos por funcionarios de ambos organismos electorales, con quienes recorrieron las instalaciones de los almacenes.

Como se recuerda, el Ministerio Público realiza investigaciones respecto a lo ocurrido con el retraso en la entrega del material electoral el pasado 12 de abril, cuando se desarrollaron las elecciones generales.

La zona de Lima Sur (donde está ubicado en el distrito de Lurín), fue la más afectada por esta demora, lo que generó que un día después se desarrollaran los comicios en 13 locales de votación.

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