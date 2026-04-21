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, tras los errores logísticos que empañaron las elecciones generales celebradas el 12 de abril.

En una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia, aseguró que su salida se da para que se organice y ejecute la segunda vuelta electoral “en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”.

A su criterio,

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“Quedan muchos interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, mencionó Corvetto Salinas.

JNJ aceptó renuncia de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia convocó a Pleno extraordinario y aceptó, por unanimidad, la renuncia presentada por Piero Corvetto.

También la JNJ evaluó las decisiones que se adoptarán, en el marco de sus competencias, tras la salida de Corvetto. Se comunicó el acuerdo al JNE, al Reniec y a la ONPE para los fines de ley.

El ahora exjefe de la ONPE reiteró que su renuncia busca aportar a un clima de mayor confianza de cara a la segunda vuelta presidencial —a disputarse entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga—.

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, y pidió que su renuncia sea aceptada en lo inmediato para darle certidumbre a los ciudadanos y a los actores políticos.

Piero Corvetto en el ojo de la tormenta tras desorganización en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Piero Corvetto en el ojo de la tormenta tras desorganización en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Qué pasará con Piero Corvetto?

El saliente jefe de la ONPE manifestó su disposición para las investigaciones en los fueros que correspondan.

Vale aclarar que ; mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra él y tres funcionarios de la ONPE.

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En tanto, y otros funcionarios en los errores logísticos de las elecciones.

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