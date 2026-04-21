La empresa Hermes Transportes Blindados informó que, tras haber concluido el proceso de contratación para el traslado de material electoral, recibió un requerimiento de último momento por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a pocas horas de iniciarse las Elecciones generales de Perú de 2026.

Según detalló en un comunicado, la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de los comicios, el entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, se comunicó directamente con la empresa para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones. El encargo debía ejecutarse entre la tarde de ese mismo día y la madrugada del domingo 12.

Hermes indicó que, ante la urgencia del requerimiento y la magnitud del operativo, respondió de inmediato con una propuesta técnica y económica. No obstante, esta no fue aceptada por la entidad electoral .

Asimismo, enfatizó que, en línea con sus políticas de integridad, “la empresa no ofrece ni acepta ningún tipo de beneficio indebido en sus relaciones con entidades públicas o privada”.

Hermes afirma que, pese a la adjudicación a Galaga, la ONPE le solicitó una propuesta urgente a un día de las elecciones. Foto: Julio Reaño / GEC.

Proceso bajo observación

En ese contexto, Hermes también se pronunció sobre las versiones difundidas en torno al proceso de contratación para el traslado de material electoral, en el que participó junto a otras empresas del sector, y aseguró que actuó conforme a los lineamientos establecidos por la ONPE.

La firma explicó que, antes de la convocatoria oficial, sostuvo comunicaciones con funcionarios de la entidad electoral, en el marco de una evaluación para incorporar empresas especializadas en seguridad y transporte de valores a este servicio.

Ya en febrero de este año, la compañía participó en el proceso presentando su propuesta técnica y económica, compitiendo con otras firmas del rubro. No obstante, su oferta no fue seleccionada. Según indicó, dejó constancia en un acta notarial de que uno de los criterios aplicados por el comité de selección no estaba contemplado en las bases del concurso.

“Hermes ratifica su plena colaboración con cualquier proceso de revisión que las autoridades competentes estimen necesario”, concluyó la empresa.