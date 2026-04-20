ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto en medio de investigaciones. (Foto: archivo GEC)
ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto en medio de investigaciones. (Foto: archivo GEC)
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Redacción Gestión
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. Esto se realizó en el marco de la investigación por las irregularidades en las Elecciones 2026.

Mediante una resolución jefatural emitida el 17 de abril, se

Asimismo, la entidad también informó de esta disposición a través de su cuenta de X.

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En el documento se autorizaba el uso de 6 días de vacaciones que correspondían al periodo laboral 2022–2023.

Por otro lado, Corvetto indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones del 7 al 12 de mayo, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones y a su responsabilidad constitucional.

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“Siendo la realidad de las cosas del Proceso Electoral que vivimos y mi responsabilidad Constitucional, con fecha 15 de abril de 2026, decidí conjuntamente con mi defensa, la cancelación de mi descanso vacacional, tal y como conforme lo acredito con el Memorando 000173-2026-JN/ONPE”, se lee en el documento presentado por la defensa legal del titular de la ONPE.

Corvetto, por otro lado, indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones. Foto: GEC
Corvetto, por otro lado, indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones. Foto: GEC

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