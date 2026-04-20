La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió cancelar las vacaciones que tenía programadas el titular de la entidad, Piero Corvetto, para el periodo del 7 al 12 de mayo. Esto se realizó en el marco de la investigación por las irregularidades en las Elecciones 2026.

Mediante una resolución jefatural emitida el 17 de abril, se anuló la disposición anterior y también dejó sin efecto la encargatura temporal al gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas.

Asimismo, la entidad también informó de esta disposición a través de su cuenta de X.

📢 #ONPEChequea 🔎 | ACLARAMOS que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no tomará vacaciones próximamente. Aquí lo explicamos. 🧵 pic.twitter.com/d4fcukDlM2 — ONPE (@ONPE_oficial) April 18, 2026

La ONPE precisó que el descanso vacacional había sido aprobado mediante la Resolución Jefatural 000053-2026-JN/ONPE, de fecha 8 de abril de 2026. En el documento se autorizaba el uso de 6 días de vacaciones que correspondían al periodo laboral 2022–2023.

Por otro lado, Corvetto indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones del 7 al 12 de mayo, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones y a su responsabilidad constitucional.

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“Siendo la realidad de las cosas del Proceso Electoral que vivimos y mi responsabilidad Constitucional, con fecha 15 de abril de 2026, decidí conjuntamente con mi defensa, la cancelación de mi descanso vacacional, tal y como conforme lo acredito con el Memorando 000173-2026-JN/ONPE”, se lee en el documento presentado por la defensa legal del titular de la ONPE.