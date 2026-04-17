Actas observadas retrasaría los resultados al 100% hasta mayo. (Foto: GEC)
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Las elecciones 2026 se realizaron, en una jornada de 2 días por primera vez en la historia del Perú debido a mala gestión en el traslado de material electoral, lo cual impidió la instalación de mesas de votación.

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