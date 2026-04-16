Inversionistas ajustan expectativas ante escenarios que podrían elevar la volatilidad. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Tras las votaciones del 12 de abril, el conteo inconcluso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha abierto en el Perú un espacio que ya se ha llenado con la reacción del tipo de cambio y de los índices en la Bolsa de Valores. Con Keiko Fujimori como figura fija en la segunda vuelta, la atención ahora se desplaza hacia los contrincantes.

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