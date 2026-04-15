Votos por Ricardo Belmont y Carlos Álvarez anticipan estos escenarios en el Congreso. Foto composición Joel Vilcapoma - Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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El inesperado respaldo popular en las urnas hacia Ricardo Belmont (Obras) y Carlos Álvarez (País para Todos) avizora una representación parlamentaria, fuera del radar de los partidos convencionales, para el periodo 2026-2031. Sin embargo, ambos líderes anunciaron su salida de la actividad política poco después de las elecciones generales, tras conocer quiénes pasan a la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo impactará ello en la conformación legislativa?

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