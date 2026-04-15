Belmont, con recorrido en la política y que en esta contienda logró volver al ojo de la atención mediática, logró —al cierre de esta nota— 10.03% de los votos; mientras que Álvarez, conocido por su rol como humorista en la televisión, irrumpe con 8.06%. De momento, Obras tendría una bancada en la Cámara de Diputados, mientras que País para Todos lucha por meterse también en el Legislativo.

Sin caudillo ni partido, lo que llega al Parlamento es un conjunto de intereses individuales, sostienen expertos. Belmont anunció su retiro pese a no acabar el conteo de la ONPE. Foto: GEC

¿Bancadas huérfanas?

Para el analista político Enrique Castillo, Obras y País para Todos operaron como vehículos electorales personalistas sin ninguna dirección ni identidad ideológica.

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“No estamos hablando de una bancada, sino de un grupo de personas que va a actuar según lo que convenga. La ausencia de liderazgo destruye cualquier institucionalidad que pudiera haber en el partido. Obras ha sido un vehículo para que personas sin trayectoria partidaria lleguen al Congreso sin saber por qué”, mencionó a Gestión.

A su criterio, sin una guía política clara —especialmente con el partido de Belmont— lo más probable es que sus integrantes terminen dispersándose en otras bancadas. En el caso de que País para Todos logre algunas curules, estas “tendrían un control orgánico” de Vladimir Meza, dueño del partido con el que postuló Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez anunció su retiro de la política tras los comicios de abril. Su partido lucha, en el conteo de la ONPE, por agarrar escaños en la Cámara de Diputados. Foto: difusión

En tanto, el politólogo Alonso Cárdenas, define a este fenómeno como “vientres de alquiler” o, en términos más gráficos, “combis electorales”: plataformas improvisadas que permiten a candidatos sin arraigo partidario llegar al poder sin construir organización, ideología ni militancia.

“Cuando el líder ya no está, la bancada tiende a implosionar y emerge el transfuguismo”, acotó para este diario.

Así puede afectar a la estabilidad congresal

Cárdenas insistió en que la eventual bancada de Obras se enfrentaría a una fragmentación casi inevitable, y sus integrantes, liberados, lo que en vez de facilitar la gobernabilidad, podría complicar aún más la formación de mayorías estables.

Y es que, si bien eleva la flexibilidad para negociar, también incentiva acuerdos transaccionales de corto plazo —“negociaciones bajo la mesa”, en palabras del analista— que erosionan la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta volatilidad parlamentaria se asemejaría a lo visto con bancadas como Perú Libre; por ello, lo que ocurriría con los partidos representados por Belmont y Álvarez “sería una versión más extrema de un patrón ya conocido”.

El fenómeno refleja una crisis de fondo: partidos sin identidad, sin disciplina y sin futuro. Foto: Congreso.

Según Eduardo Hernando, la regla política demuestra que no puede haber una “corporación sin cabeza” —en referencia al adiós político de Belmont y Álvarez— lo que se traducirá en curules desarticuladas y huérfanas.

Ello agravaría la institucionalidad del Congreso, que “ya está bastante debilitada”, y alimenta el riesgo de incentivar acuerdos “no necesariamente malos” pero sí con nefastas consecuencias para el país.

“Esta situación se presta más bien a incentivar negociaciones o acuerdos que de pronto no necesariamente van a tener que ser siempre malos, pero que sí pueden fácilmente ser convertidos en ‘pactos mafiosos’ o en ‘mafias congresales’, lo que debilita aún más a la institución, paradójicamente”, argumentó.