Peruanos se inclinaron por opciones conservadoras. (@photo.gec)
Peruanos se inclinaron por opciones conservadoras. (@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Keiko Fujimori ganó la primera vuelta de las elecciones generales y disputará el balotaje con Rafael López Aliaga.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.